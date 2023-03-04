Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde deprem gönüllülerine teşekkür töreni

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, gönüllülere teşekkür belgesi verdi.
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenler için düzenlenen yardım kampanyasına katılan gönüllülere teşekkür belgesi verdi.
Mercan, Büyükelçilik rezidansında düzenlenen törende, yardım malzemelerinin tasnifi ve kolilere yerleştirilmesi için günlerce emek sarf eden gönüllüleri tek tek kürsüye davet ederek belgelerini takdim etti.