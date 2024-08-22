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Dünya

Türkiye'ye sıçramaması için ekipler harekete geçti: Bulgaristan sınırında çıkan yangın Edirne'nin köylerine ilerliyor

Bulgaristan'ın Lesovo sınır bölgesinde çıkan orman yangını Edirne'nin sınır köylerine kadar dayandı. Köyde yaşayan vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Edirne'den çok sayıda ekip sevk edildi. Yangının köye ulaşmaması için tedbir alan Orman İşletme, AFAD ve itfaiye ekipleri sınır hattında hazır bekliyor.

21:27 - 22/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 21:27 - 22/08/2024 Perşembe
IHA
Bulgaristan'da çıkan orman yangını Türkiye'ye doğru ilerliyor.
Bulgaristan'da çıkan orman yangını Türkiye'ye doğru ilerliyor.

Bulgaristan'ın Lesovo sınır bölgesi Türkiye sınırında çıkan orman yangını Edirne'nin sınır köylerine kadar dayandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Bulgaristan'da çıkan yangın Türkiye-Bulgaristan sınır hattında ormanlık alanda ilerleyişini devam ettiriyor.

Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman ürkütücü boyutlara ulaşan alevler, Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Kalkansöğüt köyü sınırlarına kadar ulaştı. Köyde yaşayan vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Edirne'den çok sayıda ekip sevk edildi. Bulgaristan tarafındaki itfaiye ekipleri sınır tellerinin olduğu alanda söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Yangının köye ulaşmaması için tedbir alan Orman İşletme, AFAD ve itfaiye ekipleri sınır hattında hazır bekliyor.



#Türkiye Sınırı
#Bulgaristan
#Orman Yangını
#AFAD
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