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AVRUPA

Türkiye'ye turist göndermeyen Avrupa'da turizmde beklenen gelişme olmadı: Hem turist gelmedi hem de vakalar arttı

Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine almayan Avrupa ülkeleri turizmde beklenen iyileşmeyi göremedi. Turizm sezonu için sınırlarını açan İspanya ve Yunanistan, beklediği turist sayısını yakalayamadığı gibi koronavirüs vaka sayılarında da artış görünce kararından pişman oldu. Avrupa içinde farklı ülkelere giden turist grupları karantinaya alındı. Öte yandan Avrupa Birliği , her 15 günde bir yenilenen "güvenli ülkeler listesinde" Türkiye'ye yine yer vermedi.

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Avrupa'da çoğu ülke yaz sezonunda sınırlarını açtı.
Avrupa'da çoğu ülke yaz sezonunda sınırlarını açtı.

Turizm sezonu için sınırlarını açan İspanya ve Yunanistan, beklediği turist sayısını yakalayamadığı gibi koronavirüs vaka sayılarında da artış görünce kararından pişman oldu. İspanya bazı plajlarını kapatırken, iki ülkede de sınırların yeniden kapanması da gündemde.

DÜŞÜŞ YÜZDE DOKSAN

Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR Global’e göre İspanya sınırların açılmasıyla, yurtiçi ve bazı uluslararası taleplerle 11 Temmuz’da yüzde 45 ile en yüksek doluluk seviyesini gördü. Ancak İspanya’da 90 gün ileriye dönük satışlarda doluluklar, yüzde 30’un üzerine çıkmazken, temmuzun ilk yarısında İspanya’daki lüks oteller oda başına geliri geçen yıla göre yüzde 90.3 düştü.

TURİSTLER KARANTİNADA

Yunanistan’da tatil yapmak isteyen Sırbistanlı 80 turist şu anda karantinada. En önemli tatil destinasyonlarından İspanya’da Katalonya bölgesi pazar günü yeni 800 vaka açıkladı ve yetkililer ikinci bir dalganın önüne geçmek için okulların yeniden kapatılması ihtimali de dahil tüm önlemleri değerlendiriyor.

Alman turistlerin pilot programlarla ilk gittiği tatil destinasyonu Mallorca’da Alman turistlerin maskesiz ve sosyal mesafesiz şekilde kalabalık gruplarla eğlendiğini gösteren görüntüler sonrası dönüşte karantina uygulanabileceği belirtildi.

TÜRKİYE LİSTEYE ALINMADI

Öte yandan Avrupa Birliği (AB), her 15 günde bir yenilenen "güvenli ülkeler listesinde" Türkiye'ye yine yer vermedi.Türkiye hala, "zorunlu haller dışında gidilmemesi gereken ülkeleri" simgeleyen turuncu listede yer alıyor. Avrupa makamları, tatil ya da aile ziyaretinin zorunluluk olmadığına işaret ederek, bu nedenlerle Türkiye'ye gidilmemesi uyarısında bulunuyor.

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