Türkiye'ye verdiği sözleri tutmayan AB 18 Mart mutabakatının yenilenmesini istiyor

Borrell, AB dışişleri ve içişleri bakanlarının göç konusunda yaptığı gayriresmi toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye ile AB arasında 18 Mart 2016'da imzalanan göç ve sığınmacılar konulu mutabakatın yenilenmesi konusundaki görüşü sorulan Borrell, mutabakatın halen geçerli olduğunu ve uygulanmasının devam etmesi gerektiğini belirtti.

Mutabakatın Türkiye ile göç ve iş birliği konusunda ana çerçeve olması gerektiğini ifade eden Borrell, karşılıklı güvene dayalı bu anlaşma kapsamında her iki tarafın da çabalarının sürmesini istedi.

"Daha az insanın hayatını kaybetmesini sağladık"

Borrell, "Çok eleştirildi ama bu anlaşma somut sonuçlar doğurdu. Daha az insanın hayatını kaybetmesini sağladı. Düzensiz sınır geçişlerini azalttı. Türkiye'deki mültecilerin ve göçmenlerin durumunu iyileştirdi. Rakamlar ortada. Türkiye'deki mülteciler için yaklaşık 6 milyar avroyu sözleşmeye bağladık." dedi.

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"Türkiye ile 18 Mart anlaşmasının yenilenmesini istiyoruz"

Türkiye'deki Suriyelilerin hala yardıma ihtiyaç duyduğunu ifade eden Borrell, AB liderlerinin bu ay sonunda yapacağı toplantıda Türkiye ile ilişkileri görüşeceklerini hatırlatarak, Türkiye ile gelecekteki ilişkilerde 18 Mart anlaşmasını da göz önünde bulunduracaklarını dile getirdi.

"Düzensiz göçün, can kayıplarının önlenmesi ve Türkiye'nin üzerindeki yük nedeniyle desteklenmesi ortak çıkarımızın bir parçası." diyen Borrell, anlaşmanın AB kurumları ve üye ülkeler arasında ele alınacağını, daha sonra yenilenmesi için Türkiye ile de görüşüleceğini bildirdi.

AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson da 18 Mart mutabakatının uygulanmaya devam etmesini istediklerini belirterek, mutabakat kapsamında Türkiye'den mültecilerin AB ülkelerine yerleştirileceğini, karşılığında Türkiye'nin Yunan adalarından mültecileri alacağını hatırlattı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki göstermişti: Açıklamaları hep yalan

Geçtiğimiz ay düzenlenen İzmir'deki Uluslararası Göç Konferansı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Suriyeli mülteciler için Türkiye'ye verdiği sözleri tutmadığını belirtmişti. Erdoğan, "Avrupa Birliği, 100 bin sığınmacı için Yunanistan'a 3 milyar euro destek verirken, 4 milyon sığınmacı için elini taşın altına koymadı. Bir araya geldiğimizde açıklamaları hep yalan" diyerek tepki göstermişti.

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