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Türkiye’ye yaptırım saçmalık: Türkiye'ye yaptırım uygulanacak mı?

Türkiye’ye yaptırım saçmalık

Avrupa Birliği’nin stratejik körlükle Türkiye’ye yaptırımları gündeme getirmesine Almanya’dan tepki geldi. Alman siyasetçi Jürgen Todenhöfer “Bunu saçmalık olarak görüyorum. Türkiye’ye sert öğretmenler gibi davranma biçimimizin tamamen adaletsiz olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Todenhöfer, AB’nin Türkiye’yi 40 yıldır beklettiğini ve kandırdığını da söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alman siyasetçi Jürgen Todenhöfer
Alman siyasetçi Jürgen Todenhöfer

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nden (CDU) ayrılan eski milletvekili Jürgen Todenhöfer, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye yönelik yaptırım çabası içinde olmasını “saçmalık” olarak nitelendirdi. Kısa bir süre önce “Team Todenhöfer” (Todenhöfer Takımı) adlı bir parti kuran Todenhöfer, yaptığı açıklamada, üst ve adil bir kurum tarafından karar verilmesi halinde en fazla yaptırımın, uluslararası hukuka aykırı savaşları sebebiyle ABD ve Avrupa ülkelerine uygulanması gerektiğini belirtti. Todenhöfer, AB Liderler Zirvesi’nde Türkiye’ye yaptırım uygulanmasına yönelik düşüncelerin bulunmasının hatırlatılması üzerine, “Bunu saçmalık olarak görüyorum. Türkiye’ye sert öğretmenler gibi davranma biçimimizin tamamen adaletsiz olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullandı.

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FETÖ KARŞISINDA YALNIZ BIRAKILDI

  • Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimini hatırlatan Todenhöfer, “Bunu daha önce de yazdım. Türkiye’nin, askeri darbe girişiminden dolayı nasıl dramatik durumda bulunduğu her zaman göz ardı edildi. Aşırı sağcıların Almanya’da bir askeri darbe yapmalarını ve başarının eşiğinde olduğunu bir düşünün. Burada Türkiye’nin tutumu hiç takdir edilmedi” dedi. Todenhöfer, Türk-Alman ilişkilerinin sıkıntıya girmemesi için iki tarafın da daha yumuşak bir dil kullanması gerektiğini kaydetti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. AB Liderler Zirvesi ile ilgili Erdoğan, 'Türkiye'ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz.' ifadesini kullandı.

SÜREKLİ BEKLETTİK, KANDIRDIK

Türkiye’nin Almanya’nın en önemli stratejik ortağı olması gerektiğinin altını çizen Todenhöfer, “Sonuçta Arap dünyasının ve Orta Doğu’nun sorunlarını gördüğümüzde, var olan tüm fikir ayrılıklarına rağmen Türkiye’nin en önemli stratejik ortağımız olması gerektiğinin farkına varmamız lazım.” ifadesini kullandı. Todenhöfer, iki tarafın da birbirine yaklaşması gerektiğini belirterek “Ancak güçlü olanın, ki Avrupa şu an güçlü pozisyonda, ilk adımı atması lazım. Ayrıca 40 yıl veya daha fazla AB’ye girmesi konusunda söz verdiğimiz Türkiye’yi sürekli beklettik, kandırdık. Bunların hepsi büyük bir rol oynuyor.” diye konuştu.

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Merkel: Güç dengeleri değişiyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü Federal Meclis Genel Kurulu’ndaki konuşmasının büyük bir bölümünü koronavirüs salgını ile yürütülen mücadeleye ayırdı. Salgın nedeniyle dünyada siyasi sistemler arası rekabet, güç dengelerinde değişim yaşandığına dikkat çeken Merkel, “Ekonomi ancak salgının kontrol altında tutulabildiği yerlerde güçlüklere direnç gösterebiliyor” dedi.

Merkel

  • Salgın ile mücadelede kritik bir aşamada bulunulduğunun altını çizen Merkel, “Tarihsel tecrübeler bize özellikle ikinci dalganın birincisinden daha çetin olduğunu ve çok acıya yol açabileceğini öğretiyor” dedi. “Salgın, dünyadaki güç dengelerini, özellikle iktisadi olarak ama belki de sosyopolitik olarak da yeniden düzenliyor” görüşünü aktaran Merkel, ekonomideki öngörülerin Çin’in salgın sürecini ABD ve diğer Avrupa ekonomilerinden daha iyi atlatabileceğine işaret ettiğini söyledi. Almanya’nın güçlü bir sivil topluma sahip özgürlükçü, demokratik, güçlü bir ülke olduğuna aynı zamanda AB, NATO ve BM’de de önemli bir partner konumunda bulunduğuna savunan Merkel, “Bu gücü, içinden geçmekte olduğumuz bu olağandışı süreçte de muhafaza etmek istiyoruz” diye konuştu.
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