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Türkmenistan diplomasını geçerli saydığı Türk üniversitesi sayısını artırdı
Türkmen gençlerinin yurt dışında eğitim almasını ve diplomalarının ülke sınırları içerisinde onaylanmasını yakından ilgilendiren yasa kapsamında Türkmenistan'da 2023'te diploması ülkede geçerli olan yabancı üniversiteler listesinde Türkiye'den 61 üniversite yer aldı.
11:05 . 18/01/2023 Çarşamba
AA
Arşiv

Arşiv

Türkmenistan Eğitim Bakanlığı internet sitesinde, 2023 için Türkmenistan'da diploması geçerli olan yabancı ülke üniversitelerinin listesi açıklandı. Listede 1500'den fazla üniversite yer aldı.

Türkiye'den 61 üniversite listeye dahil olurken söz konusu üniversitelerde eğitim gören Türkmen gençlerin diplomaları Türkmenistan'da geçerli sayılacak.

Türkmen gençlerinin yurt dışında eğitim almasını ve diplomalarının ülke sınırları içerisinde onaylanmasını yakından ilgilendiren yasa 2019'da imzalanmıştı.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov tarafından imzalanan "Yabancı ülkelerde verilen yüksek ve orta öğretim diplomalarının Türkmenistan'da onaylanması prosedürü" kararı gereği her yıl Türkmenistan Eğitim Bakanlığı, ülkede diplomaları geçerli olan ülke üniversitelerini açıklıyor.

Listedeki üniversitelerde eğitim alan Türkmen gençler, diplomalarını ülke sınırları içinde onaylattıktan sonra devlet kurumlarında çalışabiliyor.

Türkmenistan Eğitim Bakanlığı tarafından 2022'de açıklanan, diploması geçerli sayılan yabancı üniversiteler listesinde Türkiye'den 54 üniversite yer almıştı.


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#Türk üniversiteleri
#Türkmenistan
#Türkmenistan Eğitim Bakanlığı
#diploma
#geçerlilik
1 saat önce
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Türkmenistan diplomasını geçerli saydığı Türk üniversitesi sayısını artırdı
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