Türkmenistan’da "Tarafsızlık Bayramı" dolayısıyla 308 mahkumun affına karar verildi

Türkmenistan’da 12 Aralık Tarafsızlık Bayramı dolayısıyla 308 mahkum affedildi. Türkmenistan’ın Altın Asır televizyonunun haberine göre, Berdimuhamedov, gelenek olduğu üzere suç işleyen, yaptıklarından pişmanlık duyan ve içtenlikle tövbe eden vatandaşların milli bayramlardan önce affedildiğini söyledi. Türkmen Lider, "Ulu ecdadımızın merhamet ve insanlık ilkelerine dayanarak onları cezadan kurtarmak gibi hayırsever faaliyetleri sürekli yürütüyoruz." dedi.

Berdimuhamedov, kararnameyi imzaladıktan sonra vatandaşlık ve şartlı tahliye konularında teklif hazırlama komitesi başkanı Begenç Gündogdiyev’e kolluk kuvvetlerinin başkanlarıyla affedilen tüm vatandaşların bir an önce evlerine ve aile bireylerine dönebilmeleri için gerekli tüm çalışmaların yapılması hakkında talimat verdi.

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, affedilen vatandaşların özenle çalışmalarını, ülkede yürütülen büyük çaplı çalışmalara katkı sağlamalarını ve Türkmenistan'a gönülden hizmet etmelerini diledi.

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov görüştü