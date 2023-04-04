Türkmenistan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a mektup

Gurbanguli Berdimuhamedov, Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Edroğan'a mektup gönderdi.
Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı ve eski Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a mektup gönderdi.
Türk halklarının kalkınması, küresel barış, güvenlik, istikrarın güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma için uluslararası toplumun faaliyetlerine aktif katılımın, iki ülkenin ortak tutumu olduğunu belirten Berdimuhamedov, şunları kaydetti:
Türkmenistan'ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 14 Aralık 2022 yılında kabul ettiği ve Türkiye'nin ana sunucusu olduğu, 30 Mart’ın “Uluslararası Sıfır Atık Günü” ilan edilmesine yönelik kararının ortak sunucusu olduğunu ifade eden Berdimuhamedov, şöyle devam etti:
Türkmenistan ve Türkiye'de yaşayan halklar arasındaki kardeşlik bağlarının istikrarlı bir şekilde güçlendirilmesinin, diğer devlet halkları arasında yaratıcı ve olumlu bağların gelişmesine katkıda bulunacağını vurgulayan Berdimuhamedov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a sağlık ve refah, Türk halkına ise barış, mutluluk ve esenlik dileklerinde bulundu.