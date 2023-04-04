Türkmenistan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a mektup

“Öncelikle Türkmenistan’a ve Türkmen halkına göstermiş olduğunuz derin saygı, Türkmenistan ve Türkiye arasındaki dostluk, kardeşlik ve çok yönlü işbirliğinin daha da güçlenmesine yönelik yaptığınız katkılardan dolayı teşekkür ederiz.”