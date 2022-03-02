Dünya TVNET Ukraynada Odessa sokak direnişine hazırlanıyor
AVRUPA

TVNET Ukrayna'da: Odessa sokak direnişine hazırlanıyor

TVNET İstihbarat Şefi İsmail Umut Arabacı ve TVNET kameramanı Hakan Kul, çatışmaların yoğunlaştığı Odessa’da ilk izlenimlerini paylaştı. Bölgede herkesin gergin olduğunu olduğunu belirten Arabacı, halkın sokak savaşına hazırlandığını dile getirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TVNET Ukraynada: Odessa sokak direnişine hazırlanıyor
TVNET İstihbarat Şefi İsmail Umut Arabacı, Odessa’daki izlenimlerini Yeni Şafak için kaleme aldı.

Gelişmeleri takip etmek Ukrayna’ya giden TVNET İstihbarat Şefi İsmail Umut Arabacı, izlenimlerini Yeni Şafak için yazdı: TVNET Kameramanı Hakan Kul ile birlikte havayolu ile Ukrayna’ya ulaşım mümkün olmadığı için İstanbul’dan otobüsle yola çıktık. 30 saat süren yolculuğun ardından Moldova’ya ulaştık. Uzun bir bekleyişin ardından Ukrayna’ya girdik. Birlikte yolculuk ettiğimiz bazı insanlar arasında Türkiye’de yaşayan ve direnişe katılmak için ülkelerine döndüklerini söyleyen Ukraynalılar da vardı.

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UZUN SORGUDAN GEÇTİK

  • Sabah saat 5’te sınır kapısına gittik sonra Ukrayna’ya geçiş sürecimiz başladı. Yanımızda ekipmanlarımızdan dolayı tedirgin oldukları için sınır geçişlerinde uzun sorgudan geçtik. Ukrayna’ya girdikten sonra Odessa’ya vardık. Odessa’nın birçok noktasında halkın ve askerlerin mevzi ve siper kazdığını gözlemledik. Şehir merkezinde her yer hendekler, barikatlar ve torbalı beton bloklarla kapatılmış. Halk sokak savaşına hazırlanıyor. Şehrin giriş ve çıkışı sayılabilecek arterler çok yoğun. Savaştan kaçan insanlar sınırda yoğun trafik oluşturmuş. Havanın kararmasıyla Rus ayrılıkçı gruplar Ukrayna’nın resmi kurumlarına, polis ve askere saldırılar düzenliyorlar.

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İsmail Umut Arabacı

SIĞINAKLARA GİDİYORLAR

Rus savaş gemileri Karadeniz’den Odessa’yı kuşatmış. Hiçbir geminin girişine ve çıkışına izin verilmiyor. Halk diken üstünde, bulunduğumuz süre boyunca 2 kere sirenler çaldı. Bu sirenler çalmaya başladıktan sonra insanlar bulundukları en yakın sığınaklara ve metro istasyonlarına gitmeleri konusunda uyarılıyor. Orada tehlike geçene kadar sığınaklarda kalıyorlar. Odessa bir liman kenti olduğu için gıda tedariki konusunda sıkıntı yaşamıyor. Fakat ülkenin kuzeyine gidildikçe yollarda yaşanan çatışmalar sebebiyle gıda tedariki sağlanamıyor”

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ODESSA’DA HERKES TETİKTE

  • “Kameraman arkadaşım Hakan Kul’la birlikte burada haberler yapmak için sokaklarda dolaşıyoruz. Özellikle telefon ve kamera konusunda çok hassaslar. Sivil milisler sokak başlarında duruyorlar ve telefonları elinizde gördüğü zaman hemen sizi sorguya çekiyorlar. Herkes çok tedirgin.”

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