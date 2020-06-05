Twitter'dan Trump'a ikinci sansür: Kampanya ekibi tarafından paylaşılan George Floyd videosu kaldırıldı

Twitter ve Trump arasındaki gerilim devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Twitter arasındaki çekişme devam ediyor. Twitter son olarak Trump’ın kampanya ekibinin, polis şiddeti sonucu öldürülen George Floyd için yaptığı paylaşımı ‘telif hakkı şikâyeti’ gerekçesiyle kaldırdı.

Yaklaşık dört dakikalık videoda, Floyd için yapılan protestolara ait fotoğraf ve görüntülerin yanı sıra yaşanan bazı şiddet sahnelerine yer veriliyordu, arka fonda ise Trump’ın konuşması duyuluyordu. Protestolara karşı tutumu tepki toplayan ve ırkçılığı körüklediği için çok eleştirilen Trump, Floyd’un ölümünü ‘ağır trajedi’ olarak niteliyordu.

Video, 3 Haziran’da Trump adına açılan YouTube kanalına yüklendi ve kampanya ekibi tarafından da Twitter’da paylaşıldı.

Twitter’dan yapılan açıklamada, videonun şirketin telif hakları politikasını ihlal ettiği bu nedenle kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, “Bir telif hakkı sahibi veya yetkili temsilcileri tarafından bize gönderilen geçerli telif hakkı şikâyetlerine yanıt verdik” denildi.

Bunun üzerine Trump’ın kampanya ekibi Twitter’a ve CEO’su Jack Dorsey’ye tepki gösterdi. Twitter’dan videoyu tekrar yayınlayan ekip, “Twitter ve Jack Dorsey, George Floyd trajedisinin ardından Başkan Trump’ın yaptığı moral veren ve birleştiren mesajı sansürlüyor. Medyanın vermeyi reddettiği aynı konuşma” ifadelerini kullandı.

Videonun YouTube’daki linkini de paylaşan ekip, ‘İzleyin ve virüs gibi yayın’ çağrısında bulundu.

YouTube’dan hâlâ erişilebilen video, şimdiye kadar 60 binden fazla kişi tarafından izlendi, 13 binden fazla da beğeni aldı.

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Twitter ile Donald Trump arasındaki savaş, Twitter’ın Trump'ın bir mesajına ‘Bilgiyi doğrula’ etiketi koymasıyla başlamıştı. Daha sonra da Trump’ın Minneapolis'teki George Floyd protestolarıyla ilgili bir tweetini ‘şiddeti yüceltiyor’ diye etiketlemişti.

ABD yönetimi bunu üzerine sosyal medya platformlarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapacaklarını açıklamıştı.