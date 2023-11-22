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Dünya

UAEA Başkanı Grossi'den İsrail'e nükleer uyarısı: Çağrıyı tekrarlıyorum

UAEA Başkanı Mariano Grossi, Orta Doğu'da İsrail dahil bütün ülkelerin Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması’na (NPT) taraf olmaları yönünde çağrıda bulundu. Grossi, "Orta Doğu'daki bütün ülkeler için tekrar ifade ediyorum, bütün ülkeler NPT’ye taraf olmalı" dedi.

17:29 - 22/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 17:54 - 22/11/2023 Çarşamba
AA
UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi

Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen UAEA Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında UAEA Başkanı Grossi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.


İsrailli yetkililerin Gazze’ye yönelik nükleer silah kullanımına ilişkin tehditleri nasıl değerlendirdiğine dair soruyu yanıtlayan Grossi, genel itibarıyla başkalarının ifadeleri üzerine açıklama yapmadığını belirterek,
"Dünya genelinde nükleer savaşın kazanılamayacağına yönelik geniş kabul görmüş bir yaklaşım var, bu nedenle böyle bir savaş olmamalı ve nükleer silah kullanımına ilişkin ciddiyetsiz herhangi bir konuşma kesinlikle kabul edilemez"
diye konuştu.

"Bütün ülkeler NPT’ye taraf olmalı"

Grossi, Orta Doğu’da Ajansın Güvenlik Denetimi Anlaşmasını kabul etmeyen ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması’na (NPT) da taraf olmayan tek ülke İsrail’e söz konusu anlaşmalara katılması yönünde bir çağrıda bulunup bulunmayacağına ilişkin soruya verdiği yanıtta ise kendisi başta olmak üzere UAEA Genel Kurulu ve Yönetim Kurulunun İsrail dahil Orta Doğu’daki bütün ülkelere NPT’ye katılmaları ve bütün nükleer tesislerini kapsamlı nükleer denetime açmaları yönünde tekrar tekrar çağrılar yapıldığını hatırlattı.


Bu çağrıyı tekrarlayacağını belirten Grossi,
"Orta Doğu'daki bütün ülkeler için tekrar ifade ediyorum. Bütün ülkeler NPT’ye taraf olmalı."
dedi.

İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun "Gazze'ye nükleer bomba atılmasının olasılıklar arasında olduğu" şeklindeki açıklaması tepki çekmişti. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Grossi'ye mektup göndererek "İsrail'in tehditlerinin kınanmasını ve Filistin halkı ile çevre ülkelerin yaşam hakkına yönelik bu açık tehdidin etkisiz hale getirilmesi için tüm önlemlerin alınmasını" istemişti.




#İsrail
#Gazze
#nükleer
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