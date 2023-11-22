UAEA Başkanı Grossi'den İsrail'e nükleer uyarısı: Çağrıyı tekrarlıyorum

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi
Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen UAEA Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında UAEA Başkanı Grossi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"Bütün ülkeler NPT’ye taraf olmalı"
Grossi, Orta Doğu’da Ajansın Güvenlik Denetimi Anlaşmasını kabul etmeyen ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması’na (NPT) da taraf olmayan tek ülke İsrail’e söz konusu anlaşmalara katılması yönünde bir çağrıda bulunup bulunmayacağına ilişkin soruya verdiği yanıtta ise kendisi başta olmak üzere UAEA Genel Kurulu ve Yönetim Kurulunun İsrail dahil Orta Doğu’daki bütün ülkelere NPT’ye katılmaları ve bütün nükleer tesislerini kapsamlı nükleer denetime açmaları yönünde tekrar tekrar çağrılar yapıldığını hatırlattı.
İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun "Gazze'ye nükleer bomba atılmasının olasılıklar arasında olduğu" şeklindeki açıklaması tepki çekmişti. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Grossi'ye mektup göndererek "İsrail'in tehditlerinin kınanmasını ve Filistin halkı ile çevre ülkelerin yaşam hakkına yönelik bu açık tehdidin etkisiz hale getirilmesi için tüm önlemlerin alınmasını" istemişti.