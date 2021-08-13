Dünya Üç şehir daha düştü Taliban 15 vilayet merkezini ele geçirdi
ORTADOĞU

Üç şehir daha düştü: Taliban 15. vilayet merkezini ele geçirdi

Afgan hükümet güçlerinin, son 8 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı, güneydeki Leşkergah, batıdaki Kale-i Nev ve Firuz Koh ile 15'e yükseldi.

Haber Merkezi İHA
Üç şehir daha düştü: Taliban 15. vilayet merkezini ele geçirdi
Afganistan’ın ilerleyişini sürdüren Taliban’ın ele geçirdiği Kunduz kentindeki tahribat görüntülendi.

ABD birliklerinin Mayıs ayında Afganistan’dan geri çekilme sürecinin başlamasıyla Taliban, hakimiyet alanını genişletmeye devam ediyor. Gece saatlerinde Kandahar vilayetinin merkezi ve ülkenin en büyük kentini ele geçiren Taliban, 3 vilayet merkezinde daha kontrol sağladı. Taliban’ın Ghor vilayetinin merkezi Firuz Koh, Helmand vilayetinin merkezi Leşkergah ve Badgis vilayetinin merkezi Qala-e-Naw’i ele geçirmesiyle Afgan hükümet güçlerinin son 8 günde kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 15’e yükseldi. Kandahar’da yerel bir yetkili, "Gece geç saatlerde şiddetli çatışmaların ardından Taliban Kandahar şehrinin kontrolünü ele geçirdi" ifadesini kullandı.

Taliban’ın doğduğu yer olan Kandahar’ın ele geçirilmesinin örgüte büyük bir moral sağladığı belirtildi. Helmand vilayetinin merkezi Leşkergah’ta ise bir polis memuru, yetkililerin ve komutanların helikopterle kentten ayrıldığını ve askerlerin teslim olduğunu aktardı. Ghor eyaletinin başkenti Firuz Koh’ta ise yerel yetkililer, hükümet güçlerinin geri çekildiğini ve vilayet merkezinin Taliban’a bırakıldığını kaydetti. Ghor vilayetinin merkezi Firuz Koh ise sabah erken saatlerde Taliban kontrolüne geçerken, yetkililer güvenlik güçlerinin askeri üsse sığındığını ifade etti.

Başkent Kabil 'Taliban' kıskacında

Taliban şu ana kadar Afganistan’ın kuzey kesiminin çoğunluğunda ve ülkenin vilayet merkezlerinin yaklaşık 3’te 1’inde kontrolü ele geçirdi. Başkent Kabil, hem kuzeyden hem de güneyden Taliban kıskacına girdi. Taliban militanları şu ana kadar, Herat vilayetinin merkezi, Kabil’e 150 kilometre uzaklıktaki stratejik öneme sahip Gazne vilayet merkezi, kuzeydeki Baglan vilayetinin merkezi Pul-i Humri ve Bedahşan vilayetinin merkezi Feyzabad, Tahar, Kunduz, Sar-i Pul, Nimruz, Cüzcan, Samangan ve Ferah vilayet merkezleri ele geçirdi. Afgan hükümeti ise şu anda 19 vilayet merkezinin kontrolünü elinde bulunduruyor.

  • Taliban’ın ilerleyişiyle evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce sivil ise çatışmalardan kaçmak için başkent Kabil’e doğru göç ediyor. Birleşmiş Milletlere (BM) göre Afganistan’da son bir ayda binden fazla sivil öldürüldü.

Afgan hükümeti 8 günde 12 kentin kontrolünü Taliban'a karşı kaybetti
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Afgan hükümeti 8 günde 12 kentin kontrolünü Taliban'a karşı kaybetti

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Gazne ve Herat da düştü: Taliban Kabil'e ilerliyor

Taliban ilk kez bir kolordu komutanlığı ele geçirdi
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Taliban ilk kez bir kolordu komutanlığı ele geçirdi

Taliban'ın ele geçirdiği Kunduz harabe halde
FOTOĞRAF 17
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ABD birliklerinin Afganistan'dan geri çekilme sürecinin başlamasının ardından Taliban, hakimiyet alanını genişletmeye devam ediyor.
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Taliban, bugün başkent Kabil’e 150 kilometre uzaklıktaki stratejik öneme sahip Gazne vilayet merkezini ele geçirdiğini duyurmuş, Afgan hükümet güçlerinin son 7 günde kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 10'a yükselmişti.
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Taliban’ın ilerleyişi devam ederken, 8 Ağustos’ta Afgan hükümetinden ele geçirilen Kunduz kentindeki tahribat görüntülendi.
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Bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle binaların enkaza döndüğü görüntülerde, halkın enkaz yığınlarını karıştırması dikkat çekti.
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Taliban güçleri son olarak Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin merkezi Pul-i Humri ve Bedahşan vilayetinin merkezi Feyzabad’ı ele geçirmiş, daha önce de Tahar, Kunduz, Sar-i Pul, Nimruz, Cüzcan, Samangan ve Ferah vilayet merkezlerini almıştı.
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Taliban’ın 90 günde başkent Kabil’i ele geçireceği iddiası ABD basının bir istihbarat raporuna dayandırdığı habere göre, adı açıklanmayan ABD’li bir yetkili Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i 30 gün içinde kuşatabileceğini ve potansiyel olarak 90 gün içinde ise ele geçirebileceğini öne sürmüştü.
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Biden 14 Nisan’da geri çekilmeyi duyurmuştu ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan’da yaptığı açıklamada Afganistan’daki ABD askerlerinin 1 Mayıs'tan itibaren geri çekilmeye başlayacağını ve sürecin 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurmuştu. Biden daha sonra ise çekilmenin 31 Ağustos’ta tamamlanacağını açıklamıştı.
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Taliban'ın ele geçirdiği Kunduz harabe halde
Afganistan'da ilerleyişini sürdüren Taliban'ın ele geçirdiği Kunduz kenti görüntülendi. 8 Ağustos'ta ele geçirilen Kunduz'un harabeye döndüğü gözlendi.


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