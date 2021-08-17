Dünya Uçağa asılı Afganın cesedi içeriden böyle görüntülendi
ORTADOĞU

Uçağa asılı Afgan'ın cesedi içeriden böyle görüntülendi

Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeyi terk etmek isteyenlerin akın ettiği Kabil Havaalanı’nda panik ve kaos yaşanırken, bir uçağın kanadına tutunarak kaçmaya çalışan Afgan’ın cansız bedeni uçağın içinden görüntülendi. Aynı zamanda Amerikan nakliye uçağının tekerleklerinden bir cesedin çıktığı belirtilmişti.

Haber Merkezi İHA
Uçağa asılı Afganın cesedi içeriden böyle görüntülendi
Afganistan’dan uçağın kanadına tutunarak kaçmaya çalışan Afgan’ın cansız bedeni görüntülendi.

Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeyi terk etmek isteyen binlerce kişi dün Kabil Havaalanı’na akın etmişti. Birçok ülkenin tahliye operasyonlarını yürüttüğü havaalanına yetkisi olmayan binlerce sivilin duvarları aşarak girmesi havaalanında panik ve kaos yaşanmasına yol açarken, bazı Afganların hayatlarını kaybetmek pahasına uçaklara tırmanmaya çalışması ile şok eden anları ortaya çıkarmıştı.

HAVALİMANINDA KAOS

Dün havalimanında çekilen bir görüntüde, uçağın kanadına tutunarak kaçmaya çalışan kişilerin uçağın kalkışından kısa bir süre sonra düştüğü görülmüştü. Havalimanında yaşanan insanlık dramına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Bugün ortaya çıkan ve uçağın içinden çekilen görüntüde, uçağın kanadına tutunan Afgan’ın cansız bedeni görüldü. Ayrıca iniş takımlarına tutunan diğer Afganlara ait cansız beden parçalarının da iniş takımlarında bulunduğu kaydedildi.

UÇAĞA ASILI CESET

Uçağın mürettebatı, uçağın tekerlek bölmesinin içinde asılı kalan cesetlerin iniş takımlarında arızaya neden olduğunu ifade etti. Arıza nedeniyle uçağın acil iniş için Katar’a yönlendirildiği bildirildi.

Öte yandan tahliye operasyonlarının yürütüldüğü Kabil Havaalanı’ndaki tahliyeler sırasında 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Afganistan'dan kaçışta bir acı haber daha: Amerikan nakliye uçağının tekerleğinden insan cesedi çıktı
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Afganistan'dan kaçışta bir acı haber daha: Amerikan nakliye uçağının tekerleğinden insan cesedi çıktı

Uçağın tekerlek kısmına saklanarak ülkeden kaçmak isteyen iki Afgan düşerek hayatını kaybetti
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Uçağın tekerlek kısmına saklanarak ülkeden kaçmak isteyen iki Afgan düşerek hayatını kaybetti
Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinden sonra insanlar havalimanına akın ederek ülkeden kaçmaya çalışıyor.

Kabil Havaalanı'ndan kalkan uçağın teker kısmına saklanarak ülkeyi terk etmeye çalışan 2 kişi, uçağın havalanmasıyla metrelerce yüksekten yere düştü. Bir vatandaşın evinin üzerine düşen iki Afgan hayatını kaybetti.


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