Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Uçağın iniş takımlarına saklanan kişi donarak öldü
AVRUPA

Uçağın iniş takımlarına saklanan kişi donarak öldü

Nijerya'dan Hollanda'ya giden bir yolcu uçağının iniş takımlarında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin cesedinin bulunduğu açıklandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, yerel medyada kurbanın bir kaçak yolcu olduğu ve uçuş sırasında donarak öldüğü öne sürüldü.

Haber Merkezi İHA
Uçağın iniş takımlarına saklanan kişi donarak öldü
Arşiv

Hollanda Kraliyet Askeri Polisi tarafından yapılan açıklamada, Nijerya’nın Lagos kentinden Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a gelen bir yolcu uçağının iniş takımlarında kimliği belirsiz bir kişinin cansız bedeninin bulunduğu bildirildi.

Uçağın başkentteki Schiphol Havaalanı’na iniş yaptığını aktaran polis, “Lagos’tan (Nijerya) gelen bir uçağın iniş takımlarında bulunan ceset hakkında soruşturma yürütüyoruz” dedi.

Yerel medya: Kaçak yolcuydu, donarak öldü

Schiphol Havaalanı polisi ve adli tıp müfettişleri cansız bedenine ulaşılan kişinin kimliğini ve ölüm nedenini belirlemek üzere çalışmaya devam ediyor.

Hollanda medyasında yer alan haberlerde, cansız bedenin KLM havayolları uçağının iniş takımı bölümünde havaalanı teknik personeli tarafından bulunduğu ifade edilerek, kurbanın bir kaçak yolcu olduğu ve uçuş sırasında donarak öldüğü öne sürüldü.

Geçtiğimiz günlerde de benzer bir olay yaşanmıştı

Öte yandan geçtiğimiz Şubat ayında ise 16 yaşındaki Kenyalı bir çocuk, Kenya Airways’a ait yolcu uçağının iniş takımlarına saklanarak, Nairobi’den sırasıyla İstanbul, Londra ve son olarak Hollanda’daki Maastricht Aachen Havalimanı’na gelmişti.

Şans eseri hayatta kalan küçük çocuk, şiddetli hipotermi nedeni ile hastaneye kaldırılmıştı.

Hollanda polisinden ırkçı mesaj : Bir Türk daha eksildi
DÜNYA
Hollanda polisinden ırkçı mesaj : Bir Türk daha eksildi

'Bir Türk daha eksildi' demişti: Hollanda'da teşkilatında ırkçı ifadeler kullanılan polis şefinden özür
DÜNYA
'Bir Türk daha eksildi' demişti: Hollanda'da teşkilatında ırkçı ifadeler kullanılan polis şefinden özür

Hollanda'dan AstraZeneca aşısı kararı: Kullanımı tamamen durduruldu
KORONAVİRÜS
Hollanda'dan AstraZeneca aşısı kararı: Kullanımı tamamen durduruldu
Abone Ol Google News
Beşiktaş avantaj tepti

Beşiktaş avantaj tepti

​Siyah beyazlılar iki haftada dört puan bıraktı.
Bir kişi iki pazara gidemeyecek

Bir kişi iki pazara gidemeyecek

​Vaka sayısında Türkiye birincisi ilde yeni tedbirler.
AK Partili Turandan CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğluna tepki: Aylan bebeği bir kez daha öldürdünüz

Vaka ve ölü sayısı yine yükseldi.

​İsveç Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Görenleri şaşırtan olay

Görenleri şaşırtan olay

​Yere uzanıp film seyreder gibi yangını izledi.

Türkiye dünyada bu teknolojiyi üreten dördüncü ülke.

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.