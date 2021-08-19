Dünya Uçaktan düşen Afganlar kardeş çıktı Bacakları ve kolları gitmişti
ASYA

Uçaktan düşen Afganlar kardeş çıktı: Bacakları ve kolları gitmişti

Afganistan'da yönetimin Taliban'a geçmesinin ardından ülkeden kaçmak için ABD uçağına tutunan ve metrelerce yükseklikten yere çakılan iki gencin kardeş olduğu öğrenildi. Gençlerin akrabası, yalnızca birinin cansız bedenine ulaştıklarını belirterek, “Bacakları ve kolları gitmişti. Onu kendim geri getirdim” dedi.

Haber Merkezi İHA
Uçaktan düşen Afganlar kardeş çıktı: Bacakları ve kolları gitmişti
Afgan kardeşlerin uçaktan düşme anı

Taliban’ın Afganistan’da kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeden kaçmak isteyen yüzlerce Afgan Kabil Havalimanı’na akın etmişti. Ülkeden kaçmak için canlarını hiçe sayan iki kişi, havalimanından kalkan ABD askeri kargo uçağına tutunmuş ve uçak havalandıktan sonra metrelerce yükseklikten yere düşmüştü. Hayatını kaybeden Afganların kimlikleri ile ilgili detaylar ortaya çıktı.

İki Afgan vatandaşının uçaktan düşmesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı
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İki Afgan vatandaşının uçaktan düşmesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Afganistan'a tahliye için gelen Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçağa binemeyen iki Afganistanlı, iniş takımlarının bulunduğu yere oturarak adeta ölüme uçmuştu. Kalkıştan kısa süre sonra metrelerce yüksekten yere çakılan iki Afgan'ın o anlara ilişkin yeni görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

'Bacakları ve kolları gitmişti'

ABD basınında yer alan haberde, hayatını kaybedenlerin 17-16 yaşlarındaki iki erkek kardeş oldukları belirtildi. Ailelerinin güvenliğinin tehlikeye atılmaması gerekçesiyle gençlerin isimlerinin açıklanmadığı kaydedildi.
Gençlerin ABD basınına konuşan akrabalarından biri yaptığı açıklamada, kardeşlerden yalnızca birinin cansız bedenine ulaştıklarını belirterek, “Bacakları ve kolları gitmişti. Onu kendim geri getirdim” dedi.

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Uçağa asılı Afgan'ın cesedi içeriden böyle görüntülendi

Her iki çocuğun da 20 bin kişinin Kanada veya ABD’ye götürüleceğine ilişkin haberleri duyduktan sonra havaalanına gitmek için evden ayrıldığını ifade eden aile yakını, kimseye söylemeden kimliklerini alıp evden çıktıklarını söyledi. İsmini açıklamayan aile yakını, küçük kardeşin bedeninin hala bulunamadığını ancak bulmayı umduklarını belirtti. Bir başka aile yakını ise gençlerin annesinin üzgün olduğunu üzüntüden rahatsızlandığını ifade etti. Aile üyesi, “Herkes kaçmaya çalışıyor. Taliban’dan korkuyorlar, insanları öldürüyorlar” dedi.

Hayatını kaybeden gençlerin 6 kardeş olduğu öğrenildi.

Uçaktan düşen genç milli futbolcunun son paylaşımı ortaya çıktı

Öte yandan, ABD Hava Kuvvetleri, tahliye uçağının iniş takımlarında insan vücudu parçalarının bulunduğunu doğrulamıştı. Afganistan Beden Eğitimi ve Spor Genel Müdürlüğü, ABD uçağının iniş takımlarından düşenlerden birinin 19 yaşındaki milli genç futbol takımından Zaki Anwari olduğunu duyurdu. Anwari’nin sosyal medya hesabındaki son gönderisinde, "Sen hayatının ressamısın. Boya fırçasını kimseye verme" ifadelerini kullanmıştı.

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