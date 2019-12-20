Dünya UCM Başsavcısı Fatou Bensouda, İsrailin savaş suçlarıyla ilgili adım atacak
ORTADOĞU

UCM Başsavcısı Fatou Bensouda, İsrail'in savaş suçlarıyla ilgili adım atacak

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istediğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı.
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istediğini duyurdu.

İsrail hava saldırılarıyla, toplu cezalandırma, sivilleri hedef alma, orantısız askeri kuvvet gibi insanlığa karşı suçlar işliyor.

Eli kanlı İsrail’in Filistin’e düzenlediği saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti
OYNAT 00:53
Eli kanlı İsrail’in Filistin’e düzenlediği saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in sabah saatlerinde Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı hava saldırıları gün boyu devam etti. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırılarda aralarında Kudüs Tugaylarının liderlerinden Baha Abu Al Ata'nın da yer aldığı 10 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 45 kişinin de yaralandığını duyurdu.


İsrail'in savaş suçları

  • Filistinliler geçen yıl Mart ayı sonunda İsrail işgalini protesto etmek için İsrail sınırında "Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü" başlatmış, Filistin Sağlık Bakanlığı sadece o gün 15 göstericinin İsrail askerleri tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı.
  • BM İnsan Hakları Konseyi'nde oluşturulan komisyon, Mart'tan yıl sonuna kadar geçen sürede 6 binden fazla silahsız protestocunun İsrail keskin nişancıları tarafından vurulduğunu belirtti.

  • İsrail askerleri evinin önündeki yangını söndürmek isteyen Filistinli genci şehit etti
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    İsrail askerleri evinin önündeki yangını söndürmek isteyen Filistinli genci şehit etti
    22 yaşındaki Filistinli Ömer Bedevi İsrail askerleri tarafından evinin önünde vuruldu. Bedevi'nin, evinin yakınındaki yangını söndürmek isterken vurulduğu ortaya çıktı. İsrail askerleri tarafından vahşi bir şekilde vurulam Bedevi'nin vurulma anı öncesinde , elinde havluyla yangının olduğu yere doğru ilerlediği belirtiliyor.
  • Yaklaşık 10 aylık süre içinde öldürülen 189 Filistinli'den 183'ünün "atış mühimmatı" ile öldürüldüğü, bunlardan 35'inin çocuk olduğu belirtildi.
  • Ayrıca 3 sağlık görevlisi ve 2 gazetecinin de üzerlerinde mesleklerini gösteren işaretler bulunmasına rağmen vurularak öldürüldüğü açıklandı.
  • Aynı süre içinde 6106 Filistinli'nin mermiyle yaralandığı, 3908 Filistinli'nin de mermi parçaları, plastikle kaplanmış metal kurşun ve gözyaşartıcı gaz kapsülleriyle yaralandığı belirtildi.
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