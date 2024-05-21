UCM Başsavcısı’ndan tarihi adım: Tutuklansın

Terör devleti İsrail'in uzun zamandır engellemek için ABD aracılığıyla tehdit ettiği UCM Başsavcısı Kerim Han, "Savaş suçu işleyen başbakan da olsa cezadan kaçamaz" diyerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı isteyeceğini açıkladı. Han, Amerikan CNN kanalında katıldığı programda, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de yaşananlarla ilgili soruşturmanın tamamlandığını belirterek, işgalci güç İsrail'in Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinlinin temel yaşam malzemelerine ulaşmasını engelleyerek onları açlığa mahkum ettiğini belirtti. Başsavcı, üç Hamas lideri İsmail Heniye, Yahya Sinvar ve Muhammed ed-Dayf hakkında da "yakalama kararı" başvurusunda bulundu. Han, Netanyahu ve Gallant'ın 8 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'nde "savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan cezai sorumluluk taşıdığına inanmak için makul gerekçeler bulunduğunu" bildirdi.

Kerim Han

CEZADAN KAÇAMAZLAR

İsrail tarafından yaşananların baş sorumluların Gazze Kasabı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant olduğuna vurgu yapan Han, "Bizim açımızdan hiç kimsenin hesap vermekten ve cezadan kaçmasına göz yummak mümkün değildir. Bunlar devlet başkanı ya da başbakan olsalar da" diye konuştu. Roma Statüsü'nün ilgili maddelerinin ihlal edildiğine dikkati çeken Han, İsrailli yetkililere yöneltilen suçlar arasında "savaş suçu olarak sivillerin aç bırakılması", "kasten büyük acılara veya vücutta ya da sağlıkta ciddi yaralanmalara neden olmak" ve "savaş suçu olarak zalimce muamelenin" yer aldığını kaydetti.

SİSTEMATİK SALDIRININ PARÇASI

Han, Netanyahu ve Gallant'a yöneltilen diğer suçlar arasında ise "kasten öldürme", "savaş suçu olarak cinayet", "savaş suçu olarak sivil nüfusa karşı kasıtlı saldırılar düzenlemek", "açlıktan kaynaklanan ölümler de dahil olmak üzere, insanlığa karşı suç olarak imha ve/veya cinayet", "insanlığa karşı suç olarak zulüm" ve "insanlığa karşı suç olarak diğer insanlık dışı eylemler" olduğunu belirtti. Başsavcı, işaret edilen insanlığa karşı suçların, "devlet politikası uyarınca Filistinli sivil nüfusa yönelik yaygın ve sistematik saldırının parçası olarak işlendiği" ve bu suçların devam ettiğini vurguladı.

İSRAİL'DEN SAVAŞ İLANI

Başsavcının açıklamaların ardından İsrail cephesinde büyük bir öfke hakimdi. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, eski Savunma Bakanı Benny Gantz, Maliye Bakanı Bazalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sırasıyla UCM'ye tehditler yöneltti. Katz, konuya dair yaptığı açıklamada, "UCM'ye karşı özel bir savaş odası oluşturacağız" derken, kararı skandal olarak değerlendirdi. Gantz, karın "Tarihsel kökenleri olan bir cürüm" olduğunu öne sürdü. İsrail muhalefeti de karara tepki gösterirken muhalefet lideri Naftali Benet, UCM'nin finansmanının durdurulmasını talep etti.

KATİLİ KURBANLA EŞİTLİYORSUNUZ

UCM'nin kararına Hamas'tan ilk yorum hareketin Siyasi Büro Üyesi Usame Hamdan'dan geldi. Reuters'e konuşan Hamdan, "Başsavcının ilan ettiği bu karar, kurbanı cellatla eşitlemektir" dedi. İşgalci İsrail'in Gazze'de soykırıma varan savaş suçları işlediğini hatırlatan Hamdan, "Bu karar, İsrail'i soykırımlarını sürdürmesi için cesaretlendirecektir" ifadelerini kullandı. Hamas'tan yayınlanan yazılı açıklamada ise Başsavcının yalnızca Netanyahu ve Gallant hakkında değil savaş suçlarına karışan bütün İsrailli yetkililer hakkında tutuklama kararı çıkarması gerektiği savunuldu.

ABD'Lİ SENATÖRDEN TEHDİT

Öte yandan CNN'deki programın hemen ardından bir açıklama yapan ABD'li Senatör Lindsey Graham, "Başsavcının kararı, İsrail'deki bağımsız yargıya atılmış çirkin bir tokattır. Kongre'deki dostlarımızla birlikte UCM'ye karşı kararlı yaptırımlar uygulanması için tasarı sunacağız" sözleriyle mahkemeyi tehdit etti.

ABD: Başvuru çok çirkin

ABD, Binyamin Netanyahu ve Yoav Gallant hakkındaki yakalama talebine tepki gösterdi. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, “UCM savcısının yaptığı başvuru çok çirkin. Güvenliğine yönelik tehditlere karşı her zaman İsrail'in yanında yer alacağız” dedi.

Yine antisemitizm yalanına sığındı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkındaki yakalama başvurusuna ilişkin açıklama yayımladı. Adımın “saçma ve yanlış” olduğunu savunan Netanyahu, söz konusu başvurunun “üniversite kampüslerinden UCM’ye taşınan yeni bir antisemitizm örneği olduğunu” öne sürdü.

İsrailli muhalifler memnun

İsrail Parlamentosundaki muhalif Ortak Liste Partisi Milletvekili Ofer Cassif, Netanyahu ve Gallant hakkındaki "yakalama kararı" başvurusunu destekledi. Cassif, "Netanyahu ve Gallant'ın insanlığa karşı işledikleri suçların sorumluluğunu üstlenmelerine inanmak mantıklı olur" dedi







