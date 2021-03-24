Dünya Üçüncü dalgayı yaşayan Almanyada Paskalya öncesi koronavirüs önlemleri geri çekildi Merkel önlem alındığı için özür diledi
AVRUPA

Üçüncü dalgayı yaşayan Almanya'da Paskalya öncesi koronavirüs önlemleri geri çekildi: Merkel 'önlem alındığı için' özür diledi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 1-5 Nisan tarihlerinde kutlanacak Paskalya Bayramı için koronavirüs salgınıyla mücadelede kapsamında alınması planlanan tedbirlere gelen yoğun eleştiriler üzerine geri adım attı. "Bu hata, benim hatamdı" diyen Merkel, özür diledi.

Haber Merkezi AA
Üçüncü dalgayı yaşayan Almanyada Paskalya öncesi koronavirüs önlemleri geri çekildi: Merkel önlem alındığı için özür diledi
Angela Merkel

Merkel, başkent Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, 22 Mart Pazartesi günü eyalet başbakanlarıyla yaptığı toplantıda, Paskalya Bayramı'na ilişkin alınan kararları durdurduğunu söyledi.

Bu kararların, salgının üçüncü dalgasında iyi niyetle alındığını belirten Merkel, Paskalya Bayramı kapsamında alınan tatil kararını "hata" olarak nitelendirdi.

Merkel, bu kararın alınmasında iyi sebepleri olduğunu ancak kısa sürede uygulanmayacağını kaydetti.

"Bu hata, benim hatamdı." diyen Merkel, bu kararın sonucunu kendisinin üstlendiğini belirtti.

Merkel, kararların uygulanmayacağına ilişkin bugün eyalet başbakanlarını ve Federal Meclis’teki partilerin grup başkanlarını bilgilendirdiğini ifade ederek "Bir hatayı hata olarak söylemek ve özellikle vaktinde düzeltmek lazım. Aynı zamanda bu sürecin belirsizliğe neden olduğunu da biliyorum. Bundan dolayı üzgünüm ve halktan özür diliyorum" dedi.

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Kovid-19’un mutasyon türlerinden dolayı üçüncü dalganın içinde bulunulduğunu vurgulayan Merkel, “Koronavirüsün daha ölümcül ve daha bulaşıcı mutasyonları ile üçüncü dalgayı, davranışlarıyla yavaşlatmaya ve durdurmaya katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Merkel, pazartesi günü alınan diğer kararlarla Paskalya kapsamında alınan karar olmadan da mücadele edilebileceğini vurguladı.

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12 Nisan’da eyalet başbakanlarıyla salgınla mücadeleye ilişkin görüşmelerin sürdürüleceğine işaret eden Merkel, "Birlikte virüsü yeneceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.

  • Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyalet başbakanları 22 Mart'ta gerçekleştirdikleri toplantıda, özellikle Kovid-19'un mutasyona uğramış türlerinin ülkedeki yeni vaka sayılarının artışına sebep olduğu gerekçesiyle 28 Mart'ta kadar geçerli olan tedbirlerin süresi 18 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

Bu kapsamında nisan başında kutlanacak Paskalya Bayramı'nda temasların azaltılması amacıyla kısıtlamaların getirilmesi kararlaştırılmış ve 1 ve 3 Nisan tarihleri bir defaya mahsus "tatil günü" olarak tanımlanmıştı.

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