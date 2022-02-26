Dünya Ukrayna - Romanya sınırında 20 kilometrelik kuyruk
AVRUPA

Ukrayna - Romanya sınırında 20 kilometrelik kuyruk

Ukrayna’dan ayrılmak isteyen aralarında Türklerin de bulunduğu yüzlerce kişi, Orlivka Sınır Kapısı’nda 20 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluşturdu.

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Haber Merkezi İHA
Ukrayna - Romanya sınırında 20 kilometrelik kuyruk
Türk vatandaşları, yaklaşık 6 saattir kuyrukta beklediklerini söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi sonucu aralarında Türklerin de bulunduğu yüzlerce kişi ülkeden ayrılmaya çalışıyor.

Ukrayna’dan tahliye edilen Türk vatandaşları ve Ukrayna’da yaşayan vatandaşlar, dün akşam karayoluyla ülkeden ayrılmaya başladı.

İHA

Türk vatandaşlarını taşıyan otobüsler, sabah saatlerinde Romanya sınırında bulunan Orlivka bölgesine ulaştı.


İHA

Ülkeyi terk etmek isteyenler Orlivka Sınır Kapısı’nda 20 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluşturdu.


İHA

Türk vatandaşları, yaklaşık 6 saattir kuyrukta beklediklerini söyledi.


İHA

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