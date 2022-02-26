Ukrayna - Romanya sınırında 20 kilometrelik kuyruk

Dünya

NATO'nun ilk kez görevlendirdiği yüksek hazırlıklı güç: Mukabele Kuvveti

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında NATO'nun ilk kez toplu savunma kapsamında harekete geçirdiği NATO Mukabele Kuvveti, yaklaşık 40 bin askerden oluşan ve krizlere hızlı karşılık verme imkanına sahip çok uluslu güç olarak biliniyor.