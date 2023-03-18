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Dünya

Ukrayna Altyapı Bakanlığı: Tahıl koridoru anlaşması dört ay uzatıldı

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin 120 gün daha uzatılmasına karar verildiğini duyurdu.

17:31 . 18/03/2023 Cumartesi
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Kubrakov, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin 120 gün daha uzatıldığını belirtti.


'25 milyon ton Ukrayna tahılı dünya pazarlarına ulaştırıldı'

Söz konusu anlaşmaya sadık kaldıkları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutteres'e minnettar olduklarını kaydeden Kubrakov,
"Ortak çabalarımız sayesinde 25 milyon ton Ukrayna tahılı dünya pazarlarına ulaştırıldı."
ifadelerini kullandı.

Tahıl Koridoru Anlaşması, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM arasında 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da yapılmıştı.


19 Kasım 2022'den itibaren 120 gün süreyle uzatılan anlaşma, bugün sona eriyordu.


Erdoğan: 19 Mart'ta bitecek olan Tahıl Koridoru Anlaşması süresinin uzatılmasını sağladık
Erdoğan: 19 Mart'ta bitecek olan Tahıl Koridoru Anlaşması süresinin uzatılmasını sağladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında imzalanan Karadeniz tahıl koridoru ile ilgili 19 Mart’ta bitecek anlaşmanın süresinin uzatıldığını açıkladı. Erdoğan, "Birleşmiş Milletler ile birlikte Temmuz ayında imzalanmasını sağladığımız Karadeniz tahıl koridoru ile ilgili bir gelişmeyi dünya kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Rusya ve Ukrayna’nın esir takaslarıyla birlikte savaştan sonra en önemli uzlaşma konusu olan anlaşmanın süresi bugün itibariyle bitiyor. Her iki tarafla da yaptığımız görüşmeler sonunda 19 Mart‘ta bitecek anlaşma süresinin uzatılmasını sağladık. Bugüne kadar 800 gemi, 25 milyon ton tahılın dünya piyasalarını sağlayan bu anlaşma küresel gıda tedarikinin istikrarı bakımından hayati öneme sahiptir." dedi.


#Tahıl koridoru
#Ukrayna
#Türkiye
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