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Dünya Ukrayna Başsavcısı 6 bin savaş suçunu araştırıyoruz
AVRUPA

Ukrayna Başsavcısı: 6 bin savaş suçunu araştırıyoruz

Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Ukrayna'da işlenen 6 bin savaş suçunu araştırdıklarını bildirdi. Venediktova, Rusların "Ukraynalıları yok etmeyi" amaçladığını ve Rus askerlerin sivillere yönelik bazı bombalı saldırı ve öldürme talimatlarını üstlerinden aldığını aktardı.

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Haber Merkezi AA
Ukrayna Başsavcısı: 6 bin savaş suçunu araştırıyoruz
Arşiv

Hollanda Kamu yayın kuruluşu NOS'taki programa video konferansla katılan Başsavcı Venediktova, Rus birliklerinin çekildiği bölgelerde işlenen 6 bin savaş suçunu araştırdıklarını belirtti.

Venediktova, Rusların "Ukraynalıları yok etmeyi" amaçladığını ve Rus askerlerin sivillere yönelik bazı bombalı saldırı ve öldürme talimatlarını üstlerinden aldığını aktardı.

Sivillere yönelik saldırılarla Rusların Ukrayna'yı yıldırmak ve teslim almak istediğini vurgulayan Venediktova, "Savaşın sona ermesi ve savaş suçlularının cezalandırılması için uluslararası toplumun desteğini bekliyoruz." dedi.

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Venediktova, Ukrayna askerlerinin işlediği "savaş suçu" iddiaları da dahil olmak üzere muhtemel savaş suçlarının işlendiği tüm noktaları görmeye çalıştığını kaydetti.

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Buça'daki sivil ölümleri

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus birliklerinin çekildiği Kiev bölgesindeki Buça kenti ziyareti sonrasında Romanya parlamentosuna yaptığı konuşmada, Buça'da yaşanan katliamın "savaş suçu" olduğunu, arabaların, tanklar tarafından ezildiğini, tüm kanıtlar olmasa da insanların işkence gördüğünü belirtmişti.

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Ukrayna Başsavcılığın, polis ve savcıların, olay yerinde her bir savaş suçunu kayıt altına almaya çalıştığı belirtilirken, dün itibarıyla Buça'daki toplu mezardan çıkarılarak kimlik tespiti ve inceleme için adli tıp kurumuna gönderilen sivil cesetlerinin sayısı 46 olarak açıklanmıştı.

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