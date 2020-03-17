Dünya Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski Ülkede olağanüstü hal ilan edilebilir
ASYA

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski: Ülkede olağanüstü hal ilan edilebilir

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Ukrayna’da durumun henüz olağanüstü hal ilan edecek düzeyde kritik olmadığını, ancak, şartların gerektirmesi halinde, olağanüstü halin de ilan edilebileceğini dile getirdi. Volodimir Zelenski, herkesi karantina önlemlerine uymaya çağırarak, buna uymayanların cezalandırılacağını kaydetti.

Haber Merkezi DHA
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenski.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenski.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna genelinde koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısının 7’ye yükseldiği bildirildi.

Virüs tespit edilen 2 kişinin başkent Kiev’de olduğu kaydedildi. Ukrayna genelindeki 7 kişiden 4’ünün, Ukrayna’dan yurtdışına hiç çıkmadan koronavirüse yakalandığı dile getirildi.

Lübnanlı muhabir sınırda koronavirüs önlemlerini anlatırken canlı yayında yere yığıldı
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Lübnanlı muhabir sınırda koronavirüs önlemlerini anlatırken canlı yayında yere yığıldı
Lübnanlı televizyon muhabiri Rachel Al-Husseini, Lübnan ve Suriye sınırındaki koronavirüse karşı alınan önlemleri anlatırken canlı yayında yere yığıldı. Muhabirin yere yığıldığını görenler şok olurken sebebinin yüksek ateş olduğu iddia edildi.


UKRAYNA’DA KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Ukrayna’da hükümetin kabul ettiği sıkılaştırılmış karantina önlemleri çerçevesinde, yabancı ülkelerle uçuşlar durdurulurken, şehirlerarası yolcu taşımacılığına da ikinci bir bildirime kadar son verildi.

Ülke genelinde, gıda dükkanı, eczane ve benzinci dışındaki dükkanlar, alışveriş ve eğlence merkezleri, spor salonları da, en az 3 Nisan tarihine kadar kapalı olacak.

Restoranlar, ancak evlere servis yapmaları şartıyla açık olacak. Ayrıca, 10’dan fazla kişinin toplandığı etkinlikler, iptal edildi.
Ukrayna’da, geçtiğimiz hafta sonu, koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşmişti.

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