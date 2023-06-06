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Dünya

Ukrayna Devlet Başkan Zelenskiy'den acil durum toplantısı

Rus güçleri, Herson yakınlarında bulunan bir barajı vurdu. Su baskınlarına karşı tahliyeler başlarken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Herson bölgesinde yer alan ancak Rusların kontrol ettiği Kakhovka Hidroelektrik Santralinin (HES) bombalanmasıyla ilgili olarak Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'ni acil topladı.

12:22 . 6/06/2023 Salı
AA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Herson bölgesinde yer alan ancak Rusların kontrol ettiği Kakhovka Hidroelektrik Santralinin (HES) bombalanmasıyla ilgili olarak Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'ni acil topladı.

Zelenskiy'den açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Rusların Kakhovka hidroelektrik santrali barajını yıkarak, Ukrayna topraklarının her köşesinden kovulması gerektiğini tüm dünyaya teyit ettiği” paylaşımında bulundu.

Zelenskiy, “Onlara tek bir metre bile bırakılmamalıdır çünkü onlar her metreyi terör için kullanmaktadır. Sadece Ukrayna'nın zaferi güvenliği geri getirecektir ve bu zafer gelecektir. Teröristler Ukrayna'yı su, füze ya da başka bir şeyle durduramayacaklar” ifadesini kullandı.




#Volodimir Zelenskiy
#Ukrayna Devlet Başkanı
#Rusya
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