Ukrayna Devlet Başkan Zelenskiy'den acil durum toplantısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Herson bölgesinde yer alan ancak Rusların kontrol ettiği Kakhovka Hidroelektrik Santralinin (HES) bombalanmasıyla ilgili olarak Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'ni acil topladı.

Zelenskiy, “Onlara tek bir metre bile bırakılmamalıdır çünkü onlar her metreyi terör için kullanmaktadır. Sadece Ukrayna'nın zaferi güvenliği geri getirecektir ve bu zafer gelecektir. Teröristler Ukrayna'yı su, füze ya da başka bir şeyle durduramayacaklar” ifadesini kullandı.