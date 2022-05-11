Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Rus birlikleri kademeli olarak Harkivden geri itiliyor
AVRUPA

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Rus birlikleri kademeli olarak Harkiv’den geri itiliyor

Günlük ulusa sesleniş konuşmasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus birliklerinin kademeli olarak Harkiv’den geri itildiğini duyurdu. Zelenski, “Devletimizin Silahlı Kuvvetleri, Harkiv bölgesinden iyi haberler verdi. İşgalciler kademeli olarak Harkiv’den geri itiliyor” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Rus birlikleri kademeli olarak Harkiv’den geri itiliyor
Zelenski

Zelenski, Rus birlikleri geri itmek için 'insanüstü bir şekilde çabalayan' Ukrayna birliklerine minnettar olduğunu belirterek, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, topraklarımızı ve halkımızı kurtarmak için her şeyi yapıyor. Herson, Melitopol, Berdyansk, Mariupol ve diğer tüm şehirlerimizi kurtarmak için” ifadelerini kullandı.

Türkiye Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için diplomatik çabalarını sürdürüyor
DÜNYA
Türkiye Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için diplomatik çabalarını sürdürüyor

ENERJİ YAPTIRIMLARI İÇİN YOL HARİTASI ÖNERİLDİ

Michael McFaul ve Andriy Yermak başkanlığındaki özel bir uluslararası uzman grubunun, enerji yaptırımları için bir yol haritası önerdiğini bildiren Zelenski önerilen yol haritasıyla ilgili olarak, “Bu, Rusya'nın bu savaşı finanse etmesini gerçekten zorlaştırmak için ne yapılması gerektiğini açıklayan ayrıntılı bir belgedir, ancak aynı zamanda Rus enerji kaynaklarındaki kısıtlamalar nedeniyle küresel ekonominin de zarar görmemesi için. Bu, rasyonel olarak hazırlanmış bir belgedir ve uygulanmasına yönelik çalışmalar şimdiden başlamıştır” diye konuştu.


Ukrayna: Rus ordusu 26 bin 350 askerini bin 187 tankını kaybetti
DÜNYA
Ukrayna: Rus ordusu 26 bin 350 askerini bin 187 tankını kaybetti

ALMANYA VE HOLLANDA DIŞİŞLERİ BAKANLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Ayrıca Zelenski ulusa sesleniş konuşmasında, uluslararası temaslarından da bahseden Zelenski, Slovak ve Malta parlamentolarına seslendiğini, Kiev’de Almanya ve Hollanda dışişleri bakanlarıyla görüştüğünü ve Ukrayna’nın savaş sonrası yeniden inşasına nasıl katkı sağlanabileceğinin ayrıntıları konusunda görüşüldüğünü belirtti.


Rusya'ya petrol ambargosuna Yunanistan freni: Biz çekilirsek Türkiye devreye girer
EKONOMİ
Rusya'ya petrol ambargosuna Yunanistan freni: Biz çekilirsek Türkiye devreye girer

UKRAYNA'NIN İLK CUMHURBAŞKANI HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Zelenski, Ukrayna’nın ilk Cumhurbaşkanı Leonid Makarovych Kravchuk’un hayatını kaybettiğini duyurdu. Zelenski Kravchuk’la ilgili olarak, “Çocukken İkinci Dünya Savaşı'ndan sağ çıktı, işgalden kurtuldu. Leonid Makarovych özgürlüğün neye mal olduğunu biliyordu. Ve tüm kalbiyle Ukrayna için barış istiyordu. Eminim bunu sağlayacağız. Zafere ve barışa kavuşacağız” şeklinde konuştu.

ABD'den Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık yardım
DÜNYA
ABD'den Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık yardım


BursadakiAVMde yangın

Bursa'daki
AVM'de yangın

​Mağazanın tavanı çöktü.
Şimdiye kadarki en büyüğü

Şimdiye kadarki en büyüğü

​Odyssey of the Seas Türkiye'ye demir attı.
Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın mağdurları suçladı: Şikayet ettikleri için paralarını alamadılar

Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: Biz sığınmacıları katillere teslim edemeyiz

Zifte yapışan keçinin çobanı doğaya bırakılan atıklardan şikayetçi.

​Skandal görüntü emniyeti harekete geçirdi: Polis annenin peşinde.
Şölen havasında gençlik festivali

Şölen havasında gençlik festivali

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi unutulmayacak bir 19 Mayıs yaşatacak.

TikTok fenomenine<br> aracında infaz

TikTok fenomenine
aracında infaz

Neden öldürüldüğü ortaya çıktı: Tüyler ürperten detaylar.

​Türkiye'ye kızılötesi güç: Hainlerin korkulu rüyası olacak.

​Koparan yandı: Cezası 110 bin TL.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.