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Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Türk şirketinin inşa ettiği otoyolun açılışını yaptı
ASYA

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Türk şirketinin inşa ettiği otoyolun açılışını yaptı

Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde, Türk şirketi Onur Taahhüt’ün tamamladığı, Severodonetsk-Stanitsa Luganska Otoyolu’nun 55 kilometrelik bölümünün açılışına Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile İsviçre Konfederasyon Başkanı Sommaruga katıldı.

Haber Merkezi DHA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkenin doğusundaki Lugansk ilinde inşaatı Türk şirketi tarafından tamamlanan otoyolun açılışını yaptı.

  • Ukrayna Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, otoyol projesinin öneminin altını çizen Zelenski, “Karantina şartlarında hiçbir altyapı projesini, okul, anaokulu ve yol inşaatını durdurmadık” dedi.

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“BÖLGE HALKI İÇİN ÖNEMLİ BİR PROJE”

Ukrayna’ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında Zelenski’ye eşlik eden İsviçre Konfederasyon Başkanı Sommaruga ise “Bu otoyol, öncelikle Donbas’ta iletişim hattının her iki tarafında yaşayan ve her gün bu yolu kullanan insanlar için insani ve ekonomik öneme sahip. Bu insanlar unutulmamalı” ifadelerini kullandı.

“BÖLGEDEKİ EN KALİTELİ YOL”

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirill Timoşenko da açılışta yaptığı konuşmada, “Bu bölge, modern altyapı objeleri ve hatta güneş enerjisi panelleri ile donatılmış böylesine kaliteli bir yolu daha önce görmedi” diye konuştu.

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80 GÜNDE TAMAMLANDI

Demirören Haber Ajansı’na (DHA) bilgi veren Onur İnşaat Proje Müdürü Süleyman Mert, Severodonetsk-Stanitsa Luganska Otoyolu’nun 55 kilometrelik Sçastye-Stanitsa Luganska bölümünün inşaatının karantina kısıtlamalarına, konumdan dolayı lojistikle ilgili yaşanan zorluklara ve olumsuz hava şartlarına rağmen 80 günde tamamlandığını aktardı.

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