Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Avrupa'ya seslendi: Biz düşersek siz de düşersiniz

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde 10'uncu güne giriliyor. Rus güçlerinin başkent Kiev dahil olmak üzere birçok şehri kuşatması ve hava saldırıyla hedef alması tüm dünyanın tepkisini çekti. İki ülke arasındaki diplomatik heyetler, ateşkesin sağlanabilmesi için çabalarını sürdürüyor.

"BİZ DÜŞERSEK SİZ DE DÜŞERSİNİZ"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, tüm bu gelişmelerin gölgesinde, Avrupa'da savaş karşıtı gösteriye katılanlara seslendi.

Ukrayna'nın düşmesi durumunda sıranın Avrupa ülkelerine geleceğini söyleyen Zelenskiy, "Biz düşersek siz de düşersiniz. Sokağa çıkın mücadelemizi destekleyin." ifadelerini kullandı.

"SOKAĞA ÇIKIN DESTEK VERİN"

Zelenskiy'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"Ülkemizi tam teşeküllü bir işgalden koruyoruz. Bugün askerlerimiz şu anda bazıları ülkemizde görev alıyor, bazıları doktorluk yapıyor, cerrahi operasyon yapıyorlar. Çocukları korumak için çalışıyorlar. Üç dakikalık bir konuşmam var şimdi. Buradaki ilk dakikayı bir saygı duruşuna adamak istiyorum. Hayatını kaybedenleri analım. Askerlerimizi, itfaiye erlerini ve pilot olarak çalışanları, kahramanca mücadele edenleri, ülkelerini koruyanlara adayalım bu saygı duruşunu. Lütfen onların ruhlarını analım, barış içinde yatsınlar.

REKLAM

Halkımızla birlikte direniyoruz. Ülkemizi işgalden koruyoruz. Biz düşersek siz de düşersiniz. Sokağa çıkın mücadelemizi destekleyin."