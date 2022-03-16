Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Polonya ile Çekya ve Slovenyanın liderlerine kesinlikle güveniyoruz
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'Polonya ile Çekya ve Slovenya'nın liderlerine kesinlikle güveniyoruz'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Çekya Başbakanı Petr Fiala, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa'nın, ülkesinde temaslarda bulunmasıyla ilgili, "Bu, büyük, cesur, doğru ve samimi bir adımdır." dedi. Zelenskiy "Eminim ki böyle arkadaşlarla, böyle ülkelerle, komşularla ve ortaklarla gerçekten kazanacağız, kim olduğunu söylemek istemiyorum, hepimiz anlıyoruz. Ve en önemlisi, bu ülkelerin liderlerine kesinlikle güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Polonya ile Çekya ve Slovenyanın liderlerine kesinlikle güveniyoruz
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Çekya, Slovenya ve Polonya Başbakanları ile görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ülkesini ziyaret eden üç başbakanı kabul ettikten sonra yaptığı konuşmasında, Rus ordusunun Kiev'e saldırıları devam ederken üç liderin başkente gelmesini değerlendirerek, "Bu, büyük, cesur, doğru ve samimi bir adımdır." ifadesini kullandı.

İHA

Polonya, Çekya ve Slovenya gibi dost ülkelerin, bugün Ukrayna'nın yanında yer almalarından minnettar olduğunu belirten Zelenskiy, şunları kaydetti:

  • "Eminim ki böyle arkadaşlarla, böyle ülkelerle, komşularla ve ortaklarla gerçekten kazanacağız, kim olduğunu söylemek istemiyorum, hepimiz anlıyoruz. Ve en önemlisi, bu ülkelerin liderlerine kesinlikle güveniyoruz."

Vladimir Zelenskiy, ortak ve dost ülkelerin destekleriyle Ukrayna'nın amaçlarına kesinlikle ulaşabileceğini söyledi.

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