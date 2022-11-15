Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Rus füzeleri NATO topraklarına düştü harekete geçmeliyiz
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rus füzeleri NATO topraklarına düştü harekete geçmeliyiz

Polonya'ya isabet eden füzeyle ilgili açıklamada bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rus füzeleri, NATO topraklarına düştü. Harekete geçmeliyiz." dedi. Zelenskiy, "Rusya cezalandırılmayacağını düşündüğü sürece Rus füzeleri herkes için tehdit olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rus füzeleri NATO topraklarına düştü harekete geçmeliyiz
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy.

Zelenskiy, gece Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, Rus güçlerinin bugün ülkesine karşı füze saldırıları gerçekleştirdiğini belirtti.

Rus kuvvetlerince Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine toplam 90 füzenin fırlatıldığını kaydeden Zelenskiy, saldırılar sonucu enerji ve sivil altyapıların hasar gördüğünü ifade etti.

Rus füzelerinin bugün Polonya topraklarına da isabet ettiğini ileri süren Zelenskiy, şöyle devam etti:

  • "Terör, ulusal sınırlarımızla sınırlı kalmıyor. Rus füzeleri Polonya'yı vurdu. Ukrayna, kaç kez terör devletinin ülkemizle sınırlı kalmayacağını, Rus terörünün daha da ileri gitmesinin an meselesi olduğunu söylemişti. Rusya cezasız kaldığını ne kadar uzun süre hissederse Rus füzeleri herkes için o kadar fazla tehdit olacaktır. NATO'nun topraklarına füze fırlatılması, bu ortak güvenliğe yönelik bir Rus füze saldırısıdır. Bu çok önemli bir tırmanış. Harekete geçmeliyiz."

Ukrayna olarak Polonya'nın yanında yer aldıklarını dile getiren Zelenskiy, "Rusya dünyaya karşı çıkıyor. Rusya bize ve ulaşabildiği herkese terörle saldırıyor." ifadesini kullandı.

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