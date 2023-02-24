Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy savaşın birinci yıl dönümünde halka seslendi: Hala her yarın için savaşmamız gerektiğini biliyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının 1. yıl dönümünde videolu mesajla halka hitap etti.





Tam bir yıl önce bugün sabah saat 07.00 civarında halka hitap ettiğini hatırlatan Zelenskiy, hitabında Rusya’nın Ukrayna’ya karşı büyük çaplı savaş başlattığını ve Ukrayna’nın her şeye hazır olduğunu ve herkesi yeneceğini söylediğini anımsattı.





Zelenskiy, “24 Şubat 2022 böyle başladı. Hayatımızın en uzun günü. Tarihimizin en zor günü. Erken uyandık ve o günden beri uyumadık” diye konuştu.





Beyaz bayrak çekmediklerine, Ukrayna bayrağını korumaya başladıklarına dikkati çeken Zelenskiy, “Korkmadık, kırılmadık, pes etmedik. İnancımız, ruhumuz güçlendi. Büyük çaplı savaşın ilk gününden sağ çıktık. Yarın ne olacağını bilmiyorduk ancak her sabah savaşmak gerektiğini anlıyorduk” ifadelerini kullandı.





Zelenskiy, Rusya’nın savaşın ilk günlerinde kendilerine “72 saat sonra olmayacakları tehdidinde bulunduklarını” aktararak “Fakat savaşın dördüncü günü dayandık, sonra beşinci gün. Bugün tam bir yıldır ayaktayız ve hala her yarın için savaşmamız gerektiğini biliyoruz” dedi.





Ukrayna askeri kuvvetlerine teşekkür eden Zelenskiy, onların sayesinde ülkesinin hala ayakta olduğunu vurguladı.





Zelenskiy, Ukrayna’nın üçüncü günde düşmediğini, dünyanın ikinci ordusunu durdurduğunu söyleyerek “Her gün yeni saldırılara göğüs gerdik, yeni trajediler öğrendik ama her gün kendini başkalarının iyiliği için sonuna kadar adayanlar sayesinde ayakta kaldık” değerlendirmesinde bulundu.





“Ukrayna dünyayı birleştirdi"





Ukrayna’nın dünyayı şaşırttığına işaret eden Zelenskiy, “Ukrayna dünyaya ilham kaynağı oldu. Ukrayna dünyayı birleştirdi. Kanıt olarak binlerce kelime söylenebilir ancak birkaç tanesi yeterli. HIMARS, Patriot, Abrams, IRIS-T, Challenger, NASAMS, Leopard” diye konuştu.





Zelenskiy, bir yıl boyunca Ukrayna ile yan yana duran ortaklarına, müttefiklerine ve dostlarına teşekkür etti.





Savaşta ölenleri hiçbir zaman unutmayacaklarını dile getiren Zelenskiy, “Rus katiller hak ettikleri cezayı alana kadar asla durmayacağız” ifadesini kullandı.





Zelenskiy, "Rusya’nın geçici işgal ettiği bölgelerdeki" Ukraynalılara seslendiğini belirterek şöyle devam etti:





“Ukrayna sizleri yalnız bırakmadı, unutmadı ve vazgeçmedi sizlerden. Öyle ya da böyle bütün topraklarımızı işgalden kurtaracağız.”





Ayrıca Zelenskiy, halen yurt dışında olmak zorunda kalan herkese Ukrayna'ya dönmeleri için her şeyi yapacaklarını sözlerine ekledi.















