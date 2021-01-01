Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin yeni yıl konuşmasında 'Türkiye' mesajı: Stratejik ortaklığa vurgu yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülke halkının yeni yılını kutladığı görüntülü mesajda, "Türkiye" mesajı verdi.

ERDOĞAN'IN GÖRÜNTÜSÜ KULLANILDI

Ukrayna’nın 2020’de bazı ülkelerle dostluk ilişkilerini daha ileriye taşıdığını, kimileriyle de stratejik ortak olduğunu vurgulayan Zelenskiy’nin bu sözleri sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüntüsü de ekrana geldi.

ORTAKLIĞA VURGU

Videoda ayrıca Polonya, İngiltere, ABD, Fransa, Almanya ve Kanada liderlerine de yer verildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı’ndan daha önce yapılan açıklamada, Ukrayna’nın en önemli stratejik partnerlerinin ABD, Almanya, Fransa, Polonya ve Türkiye olduğu belirtilmişti.

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