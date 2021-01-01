Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiynin yeni yıl konuşmasında Türkiye mesajı Stratejik ortaklığa vurgu yaptı
AVRUPA

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin yeni yıl konuşmasında 'Türkiye' mesajı: Stratejik ortaklığa vurgu yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, paylaştığı görüntülü mesajla vatandaşlarının yeni yılını kutladı. 2020'de Ukrayna'nın dostluğunu pekiştirdiği ve stratejik partner olduğu ülkelere dikkat çekilen videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yer verildi.

Haber Merkezi DHA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülke halkının yeni yılını kutladığı görüntülü mesajda, "Türkiye" mesajı verdi.

ERDOĞAN'IN GÖRÜNTÜSÜ KULLANILDI

Ukrayna’nın 2020’de bazı ülkelerle dostluk ilişkilerini daha ileriye taşıdığını, kimileriyle de stratejik ortak olduğunu vurgulayan Zelenskiy’nin bu sözleri sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüntüsü de ekrana geldi.

ORTAKLIĞA VURGU

Videoda ayrıca Polonya, İngiltere, ABD, Fransa, Almanya ve Kanada liderlerine de yer verildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı’ndan daha önce yapılan açıklamada, Ukrayna’nın en önemli stratejik partnerlerinin ABD, Almanya, Fransa, Polonya ve Türkiye olduğu belirtilmişti.

Savunma sanayinde Türkiye-Ukrayna ortaklığı: İki ülke kritik projeleri hayata geçirebilir
EKONOMİ
Savunma sanayinde Türkiye-Ukrayna ortaklığı: İki ülke kritik projeleri hayata geçirebilir

Türkiye Ukrayna’da ortak İHA üretimi için fabrika kuracak
DÜNYA
Türkiye Ukrayna’da ortak İHA üretimi için fabrika kuracak
Abone Ol Google News
Tuzlada korkutan yangın

Tuzla'da korkutan yangın

​Kimyasal maddelerin bulunduğu fabrikaya müdahale ediliyor.
Hiçbir şey olmamış gibi!

Hiçbir şey olmamış gibi!

​Vuhan'da yeni yıla böyle girdiler.
Bakan Soylu Tendürek Dağı bölgesinde: Tavşantepe Üs Bölgemizi kurduk

Tatil cuma gününe denk geldi

Tatil cuma gününe denk geldi

Japonya'daki Müslümanlar Tokyo Camisi'ne akın etti...
Pes dedirten görüntü

Pes dedirten görüntü

Silivri'de yeni yıl partisi verilen villaya nefes kesen baskın.
Esenyurt'ta<br>ambulans devrildi

Esenyurt'ta
ambulans devrildi

Ambulansta bulunan sağlık personeli ve taşınan hasta yaralandı.
Denizli'de yürek burkan kaza

Denizli'de yürek burkan kaza

​Ağabeyi üç yaşındaki Deniz'i ölüme götürdü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.