Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky Yakında yeni Bayraktar SİHAları teslim alacağız
AVRUPA

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Yakında yeni Bayraktar SİHA’ları teslim alacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, çok yakında yeni Bayraktar SİHA’ların kendilerine teslim edileceğini söyledi. Ukrayna Donanması için Türkiye'de inşa edilen savaş gemilerine de değinen Zelenskiy, "Türk dostlarımız Ukrayna Donanması’nın gelişimini destekliyor. 2023 sonunda Türkiye’de inşa edilen savaş gemimizi teslim alacağız" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Yakında yeni Bayraktar SİHA’ları teslim alacağız
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Deniz Kuvvetleri Günü nedeniyle bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmasında modern bir donanma için Ukrayna'nın diğer ülkelerle yürüttüğü çalışmalara da değinen Zelenskiy, Türkiye'den "Türk dostlarımız" diyerek bahsetti.

"Modern donanmamızın temelleri Türkiye de atıldı"

Ukrayna Donanması için Türkiye'de inşa edilen savaş gemilerinden bahseden Zelenskiy "Türk dostlarımız Ukrayna Donanması’nın gelişimini destekliyor. Modern donanmamızın temelleri Türkiye de atıldı, Ukrayna’da tamamlanacak. 2023 sonunda Türkiye’de inşa edilen savaş gemimizi teslim alacağız" dedi.

Ukrayna'ya yeni SİHA sevkiyatı yakında

Türk İHA/SİHA'larına da değinen Zelenskiy, "Yakın zamanda modern ve etkili Bayraktar insansız hava araçlarını teslim almayı bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Ukrayna Türkiye'den 48 adet Bayraktar SİHA satın almayı planlıyor
DÜNYA
Ukrayna Türkiye'den 48 adet Bayraktar SİHA satın almayı planlıyor

ABD basını: Ukrayna’nın Rusya’ya karşı tek şansı Bayraktar TB2’ler
DÜNYA
ABD basını: Ukrayna’nın Rusya’ya karşı tek şansı Bayraktar TB2’ler

Ukrayna ordusu Bayraktar TB2’lerle Karabağ’da uygulanan savaş stratejisini tatbikatlarında deniyor
DÜNYA
Ukrayna ordusu Bayraktar TB2’lerle Karabağ’da uygulanan savaş stratejisini tatbikatlarında deniyor
Abone Ol Google News
O baba tutuklandı

O baba tutuklandı

Oğlunu araçtan sarkıttı: Savunması 'pes' dedirtti.
Müsilaj burayı teğet geçti

Müsilaj burayı teğet geçti

İstanbul'a 2 saat: El değmemiş doğasıyla ilgi çekiyor.
Ödemeler yarın başlıyor

Ödemeler yarın başlıyor

Bakan Bilgin'den 'Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği' açıklaması.

​Sağlık Bakanı Koca'dan aşı açıklaması.

​'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ilk ifadesine ulaşıldı.

Terör örgütünün uyuşturucudan 3,5 milyar lira gelir sağlaması engellendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.