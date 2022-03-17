Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Türkiye'yi garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında görüyoruz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döviz kurundaki, faizlerdeki dalgalanmalar yaşadığımız geçiş sürecinin bedelidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Döviz kurundaki, faizlerdeki, enflasyondaki dalgalanmalar yaşadığımız geçiş sürecinin bedelleridir. Biz durmadık, çalışıyoruz. 'Efendim, işte fiyatlar, şunlar, bunlar...' Sevgili vatandaşlarım, ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarıma sesleniyorum, bakın durmuyoruz" dedi. Erdoğan, "Seçim Kanunu'ndaki düzenleme en çok CHP milletvekillerini rahatlatacak. Çünkü bu parti vekilleri seçim öncesi gruplar halinde gözleri yaşlı boynu bükük başka partilere altın tepside ikram ediliyor" ifadelerini kullandı.