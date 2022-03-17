Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Türkiye'yi garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında görüyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Ukrayna'da ortak basın toplantısı düzenledi.
Kuleba, "Türkiye'yi garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında görüyoruz" dedi.
#CANLI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Ukrayna'da ortak basın toplantısı düzenledi https://t.co/ddEUNtgm5Q
#CANLI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Ukrayna'da ortak basın toplantısı düzenledi https://t.co/ddEUNtgm5Q— Yeni Şafak (@yenisafak) March 17, 2022
Bakan Çavuşoğlu da, bu konuya ilişkin, Ukrayna’nın, Türkiye’yi olası bir anlaşmanın güvenlik boyutunun garantörleri arasında teklif ettiğini ve Rusya’nın buna itirazı bulunmadığını söyledi.