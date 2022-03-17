Dünya Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba Türkiyeyi garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında görüyoruz
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Türkiye'yi garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında görüyoruz

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "Türkiye'yi garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında görüyoruz" dedi. Bakan Çavuşoğlu da, Ukrayna’nın, Türkiye’yi olası bir anlaşmanın güvenlik boyutunun garantörleri arasında teklif ettiğini ve Rusya’nın buna itirazı bulunmadığını söyledi.

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Haber Merkezi AA
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Türkiyeyi garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında görüyoruz
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Ukrayna'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Kuleba, "Türkiye'yi garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında görüyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu da, bu konuya ilişkin, Ukrayna’nın, Türkiye’yi olası bir anlaşmanın güvenlik boyutunun garantörleri arasında teklif ettiğini ve Rusya’nın buna itirazı bulunmadığını söyledi.

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