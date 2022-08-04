Ukrayna eşcinsellere evlilik hakkı vermeye hazırlanıyor

Rusya-Ukrayna savaşı 24 Şubat'ta başladı. 6 ayı geride bırakmak üzere olan savaşta Ukrayna ve Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky, büyük bir direniş ve kenetlenme sergiledi. Son dönemde ise Zelensky, bazı söylem ve adımları ile tepki alıyor. Zelensky ve eşi Olena Zelenska'nın magazine verdikleri poz, hem ses getirmiş hem de eleştirilere neden olmuştu.

Bu kez Zelensky yönetimi eşcinsel evliliği gündeme aldı. Geçtiğimiz hafta eşcinsel evliliğin yasallaşması için aktivistler, 25 bin imza toplayarak taleplerini Cumhurbaşkanı Zelensky'e iletti.

"Eşcinsellere yasal evlilik için çalışıyoruz"

Ukrayna Cumhurbaşkanı'ndan eşcinsellere olumlu cevap geldi. Zelensky, eşcinsel çiftlere yasal evlilik imkanı verilebileceğini söyledi.

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Sıkıyönetim altında anayasa değişikliği yapılamayacağı için şimdilik yasal bir düzenlemenin imkansız olduğunu belirten Zelensky, "Bütün insanların hak ve özgürlükleri eşittir. Eşcinsel çiftlere resmi sivil birliktelik imkânı verilmesi için çeşitli yasal seçenekler üzerinde çalışıyoruz.” dedi.