Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı.

Zelenskiy, "Albay General Sırskiy'i, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olarak atadım. O, Kiev savunma operasyonunu yönetmiş, başarılı savuma deneyimine sahip. O, ayrıca Harkiv'in kurtarılması operasyonu gibi taarruz operasyonlarında da başarılı bir deneyime sahip." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, önceki Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'a Rusya ile savaşta Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini yönetmek gibi en zor görevlerden biri düştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin tüm halkıyla birlikte Ukrayna'nın, karşısındaki düşman kim olursa olsun kendisi ve halkı için savaşacağını tüm dünyaya gösterdi. Askerlerimiz saldırganın işgalini püskürttü, devletimizi savundu ve her gün bağımsızlığımızı savunmaya devam ediyor. Ancak savaş aynı kalmaz. Savaş değişir ve değişiklik gerektirir. 2022, 2023 ve 2024'un muharebe operasyonları 3 farklı gerçekliktir. 2024 hazırlıklı olmamız gereken yeni değişiklikler getirecek. Yeni yaklaşımlara ve yeni stratejilere ihtiyacımız var. Bugün Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yönetimini değiştirme kararı alındı. Valeriy Zalujnıy'a tüm başarıları ve zaferleri için minnettarım."