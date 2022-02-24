Ukrayna’da hareketli saatler yaşanmaya devam ederken 24 Şubat saat yerel saatle 04.00 itibarıyla Ukrayna hava sahası sivil uçuşlara kapatıldı.

Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığı saatlerde hava sahasında olan uçaklar için hemen bölgeyi terk etmeleri uyarısı yapıldı.

Ukrayna hava sahası için yapılan NOTAM’da muhtemel tehditler nedeniyle tüm uçuşların kısıtlandığı bilgisi paylaşıldı.

24 Şubat’ın ilk saatlerinden itibaren bölgede yoğun hareketlilik yaşanırken iki Türk A400M’i Kiev’e gönderilmişti.

Ayrıca gece yarısından sonra Kiev havalimanından çok sayıda özel uçak kalkış yaptı.

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