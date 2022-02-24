Dünya Ukrayna hava sahası sivil uçuşlara kapatıldı
AVRUPA

Ukrayna hava sahası sivil uçuşlara kapatıldı

Ukrayna hava sahasının 24 Şubat saat yerel saatle 04.00 itibarıyla sivil uçuşlara kapatıldığı duyuruldu. Hava sahasında olan uçaklar için hemen bölgeyi terk etmeleri uyarısı yapıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ukrayna hava sahası sivil uçuşlara kapatıldı
Ukrayna hava sahası sivil uçuşlara kapatıldı.

Ukrayna’da hareketli saatler yaşanmaya devam ederken 24 Şubat saat yerel saatle 04.00 itibarıyla Ukrayna hava sahası sivil uçuşlara kapatıldı.

Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığı saatlerde hava sahasında olan uçaklar için hemen bölgeyi terk etmeleri uyarısı yapıldı.

Ukrayna hava sahası için yapılan NOTAM’da muhtemel tehditler nedeniyle tüm uçuşların kısıtlandığı bilgisi paylaşıldı.

24 Şubat’ın ilk saatlerinden itibaren bölgede yoğun hareketlilik yaşanırken iki Türk A400M’i Kiev’e gönderilmişti.

Ayrıca gece yarısından sonra Kiev havalimanından çok sayıda özel uçak kalkış yaptı.

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