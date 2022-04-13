Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Ukrayna Rusya tüm suçları için gelecekte uluslararası mahkemede cevap verecek
AVRUPA

Ukrayna: Rusya tüm suçları için gelecekte uluslararası mahkemede cevap verecek

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya'nın Kiev’e olası saldırı tehditleriyle ilgili, "Her türlü senaryoya hazırız ve tek bir Rus senaryosu bile işe yaramayacak" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Ukrayna: Her türlü senaryoya hazırız ve tek bir Rus senaryosu bile işe yaramayacak
Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak: Her türlü senaryoya hazırız ve tek bir Rus senaryosu bile işe yaramayacak.

Ukrayna, Rusya'nın Kiev’e füze saldırısını yeniden başlatma olasılığıyla ilgili tehditlerine yanıt verdi.

Yermak, yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın her türlü senaryoya hazır olduğunu kaydederek, "Rusya'nın sadece sivillerle savaşmayı başardığını" dile getirdi.

Yermak, Kiev'e muhtemel füze saldırılarının yeniden başlatılmasına ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı resmi temsilcisinin açıklamalarıyla ilgili olarak, "Rusya, kendi provokasyonları ile bir sonraki tehditler için bir neden hazırlıyor. Zaten Kiev'e olası füze saldırıları hakkında konuşmaya başladılar." dedi.

'Her türlü senaryoya hazırız'

Yermak, "Her türlü senaryoya hazırız ve tek bir Rus senaryosu bile işe yaramayacak. Kremlin, yalnızca onlara cevap veremeyen bir sivil nüfusla nasıl savaşacağını bildiğini kanıtladı. Rusya, tüm suçları için gelecekte uluslararası mahkemede cevap verecektir." ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna tarafından Rusya topraklarına saldırıların devam etmesi halinde Rus ordusunun Kiev dahil karar alma merkezlerini vuracağını söylemişti.

Savaş uyanıkları
GÜNDEM
Savaş uyanıkları

Ukrayna'da tutuklanan muhalif lider Medvedçuk'un eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
DÜNYA
Ukrayna'da tutuklanan muhalif lider Medvedçuk'un eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
Ukraynaya ek yardım

Ukrayna'ya ek yardım

​ABD 800 milyon dolarlık silah yardımı yapacak.
İzmirde göçmen hareketliliği

İzmir'de göçmen hareketliliği

​Yunanistan'ın ölüme ittiği 174 kişi kurtarıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan orucunu Yüksekovada askerlerle birlikte açtı

Afrika’da yüzler İHH ile güldü

Afrika’da yüzler İHH ile güldü

​Çad'da 22 bin kişiye kumanya 500 kişiye iftar verildi.

AKSUNGUR'dan ateşlendi: Hedef başarıyla vuruldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.