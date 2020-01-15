Dünya Ukrayna İrandan düşen uçağın kara kutusunu geri istedi
AVRUPA

Ukrayna İran'dan düşen uçağın kara kutusunu geri istedi

Ukrayna savcılığı ve güvenlik servisi, düşen yolcu uçağının kara kutusunu İran'dan geri istedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukrayna uçağI, İran tarafından vurulmuş içinde bulunan 176 kişi yaşamını yitirmişti.
Ukrayna uçağI, İran tarafından vurulmuş içinde bulunan 176 kişi yaşamını yitirmişti.

Ukrayna savcılığı ve güvenlik servisi, İranlı yetkililerden düşen yolcu uçağının kara kutusunu geri istedi.

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Düşürülen Ukrayna uçağına ait yeni görüntüler yayınlandı
İran'ın başkenti Tahran'a gönderilen kurtarma ekibinin çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada, olay yerinde ekiplerin uçağın enkazını incelediğini belirterek, ekiplerin çalışmalarını gösteren bir video yayınladı.

Ukrayna'nın güvenlik alanındaki en yetkin ismi, Ukrayna'ya çok yakında İranlı uzman araştırmacıların geleceğini ve Ukrayna laboratuvarının kara kutular üzerinde çalışmaya uygun olup olmadığının belirleneceğini ifade etti.

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