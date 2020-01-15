Ukrayna İran'dan düşen uçağın kara kutusunu geri istedi

Ukrayna savcılığı ve güvenlik servisi, İranlı yetkililerden düşen yolcu uçağının kara kutusunu geri istedi.

OYNAT 01:05 Düşürülen Ukrayna uçağına ait yeni görüntüler yayınlandı İran'ın başkenti Tahran'a gönderilen kurtarma ekibinin çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada, olay yerinde ekiplerin uçağın enkazını incelediğini belirterek, ekiplerin çalışmalarını gösteren bir video yayınladı. BiP'te paylaş

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Ukrayna'nın güvenlik alanındaki en yetkin ismi, Ukrayna'ya çok yakında İranlı uzman araştırmacıların geleceğini ve Ukrayna laboratuvarının kara kutular üzerinde çalışmaya uygun olup olmadığının belirleneceğini ifade etti.

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