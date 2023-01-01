Ukrayna istihbaratı: Çeçen lider Kadirov'un durumu kritik

Çeçenistan Cumhuriyeti Ramazan Kadirov
Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti Ramazan Kadirov'un komaya girdiği ve sağlık durumunun kritik olduğu iddia edildi.
Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Sözcüsü Andrey Yusov, Obozrevatel adlı haber sitesine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bu bilgi, tıp ve siyaset çevrelerindeki çeşitli kaynaklar tarafından doğrulandı. Savaş suçlusu Kadirov'un ciddi bir rahatsızlığı olduğu ve barındırdığı hastalıkların daha da kötüleştiği bilgisine sahibiz."
Kadirov'un komaya girdikten sonra Moskova'ya sevk edildiği ve sonrasında yapılacak hiçbir şey olmadığı için Çeçenistan'a geri döndüğü iddia edildi.
- Kadirov'un sağlığıyla ilgili söylentiler uzun zamandır Batı medyasında da yer alıyor. Son olarak Çeçen muhalif Ahmet Zakayev, mart ayından Alman Bild gazetesine verdiği mülakatta, Kadirov'un böbrek hastalığının ciddi olduğunu ve Moskova'dan gelenlere güvenmediği için BAE'den doktor istediğini öne sürmüştü. Kadirov'sa bu iddiaları yalanlamıştı.