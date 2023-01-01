Ukrayna istihbaratı: Çeçen lider Kadirov'un durumu kritik

Kadirov'un sağlığıyla ilgili söylentiler uzun zamandır Batı medyasında da yer alıyor. Son olarak Çeçen muhalif Ahmet Zakayev, mart ayından Alman Bild gazetesine verdiği mülakatta, Kadirov'un böbrek hastalığının ciddi olduğunu ve Moskova'dan gelenlere güvenmediği için BAE'den doktor istediğini öne sürmüştü. Kadirov'sa bu iddiaları yalanlamıştı.