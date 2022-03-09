Ukrayna limanlarında bekleyen Türk gemilerinden 83 personel tahliye edildi

Ukrayna askerleri Rus helikopterini uçaksavar ile imha etti

Ukrayna ordusu, Mıkolayiv semalarında saldırı için uçan Mi-24 tipi Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopteri düşürdü. Omuzdan atılan uçaksavarlar ile vurulan helikopter boş bir araziye düşerken helikopterin iki mürettebatı hakkında henüz bilgi verilmedi.