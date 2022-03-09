Dünya Ukrayna limanlarında bekleyen Türk gemilerinden 83 personel tahliye edildi
AVRUPA

Ukrayna limanlarında bekleyen Türk gemilerinden 83 personel tahliye edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, "Tahliye talebi olan diğer personel için Dışişleri Bakanlığımız koordinesinde çalışmalar yürütülmektedir" dedi.

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Haber Merkezi AA
Ukrayna limanlarında bekleyen Türk gemilerinden 83 personel tahliye edildi
Dünya

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Ukrayna limanlarında bekleyen Türk bayraklı veya sahipli 23 gemideki 83 personelin tahliye edildiğini bildirdi.

Denizcilik Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna limanlarında bekleyen gemilere yönelik yürütülen çalışmaya ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda şunlar kaydedildi:

  • "Ukrayna limanlarında bekleyen, Türk bayraklı/sahipli 23 gemideki 83 denizcimiz tahliye edildi. Tahliye talebi olan diğer personel için Dışişleri Bakanlığımız koordinesinde çalışmalar yürütülmektedir. Rus limanlarında yük operasyonları Azak Denizi limanları hariç devam etmektedir."

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Ayrıca Kızıl Haç’a bağlı araçların tarandığı, sokaklardaki cesetlerin toplanmasına izin verilmediği ve Irpin halkından bazılarının rehine olarak Rus işgalcilerin elinde tutulduğu da bildirildi.
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