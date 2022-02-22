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Ukrayna nerede: Ukrayna Rusya haritası

Dünyanın gözü Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krizde. Putin milyonların merak ettiği açıklamayı canlı yayında yaptı. Halka seslenen Putin, ''Donbas tarihsel olarak Rusya'nın bir parçasıdır.'' diyerek Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını onayladığını duyurdu. Putin'in açıklamaları sonrası gözler Ukrayna'ya çevrildi. Herkes arama motorlarında Ukrayna nerede? Ukrayna Rusya haritası ifadelerini aratır oldu. Ukrayna illeri ya da şehirleri var mı? Ukrayna eyaletlere mi ayrıldı? İşte Shaktar Donetsk ve Zorya Luhansk bölgeleri hakkında bilgiler...

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Ukrayna nerede? Ukrayna Rusya haritası, Ukrayna şehirleri, Ukrayna - Rusya haritası...
Ukrayna - Rusya

Ukrayna coğrafi konum itibari ile Kuzey Doğu Avrupa'da yer almaktadır. Ukrayna Slavlardan gelme bir ülkedir. Ülkenin adı ise Slav dilinden gelmektedir. Yarı başkanlık sistemi ile birlikte yönetilen ülke önceden Sovyetler birliğine bağlı bir ülke idi. Sovyetler birliği dağıldıktan sonra 1991 yılında Ukrayna bağımsızlığını ilan etmiştir. Yüksek insani gelişme endeksine sahip olan ülkede trafik akışı sağ taraftan ilerlemektedir. Ukrayna Grivna’sı ülkenin resmi para birimidir. Ukrayna tarihte Rutenya olarak da anılmaktaydı. Rusların da hakim olduğu bu topraklarda pek çok tarihi eser yer almaktadır.

Avrupa'da en güçlü ordulardan birine sahip olan Ukrayna bu ordu sisteminin alt yapısını Sovyet döneminden oluşturmuştur. Moldova, Romanya, Rusya, Beyaz Rusya, Polonya, Slovakya, Macaristan Ukrayna'nın komşu ülkelerini oluşturmaktadır. Ukrayna aynı zamanda Karadeniz ve Azak denizine kıyısı olan bir ülkedir. Ülkede balıkçılık faaliyetleri de gelişmiştir. Ukrayna sahip olduğu yüz ölçümü ile Avrupa kıtasının en büyük ülkelerinden biri olma özelliğini taşımaktadır. Ülkenin resmi dili Ukraynacadır. Ukraynaca Doğu Slav dillerine ait olan bir dildir. Ukrayna'da Ukraynacadan farklı olarak 18 tane de farklı dil konuşulmaktadır. Ukraynacadan sonra Rusça ülkede en çok konuşulan dildir. Ülkenin büyük bölümünü Ukraynalılar oluştursa da Ruslar da ülkede çoğunluk olarak diğer milletlerdendir.

Ukrayna'nın Şehirleri Neler?

Lviv, Kiev, Odessa, Harkov, Zaporijya, Dnipropetrovsk, Donetsk, Ujgorod, Lutsk, Çernivtsi, Ternopil, Luhansk, Sivastopol, Vilkovo, Herson Kamyanets, Podilski, İvano, Frankivsk, Simferopol, Vinnitsya, Poltova, Uman, Mikolayiv, Sumi, Rohatyn, Makivka, Kramatorsk, Berdyansk, Dnyeprodzerijnsk, Horlivka, Alçevks, Meltopol, Yalta, Kremençug, Mariupol, Rivne, Çerkassi, Bila Tserkva, Mukaçeve, Jitomir, Çemigiv, Kryvyi Rih, Slovyansk, Berdiçev, İzmail, Radomyshl, Yenakijeve, Lısıçansk, Brovary, Nikopol, Oleksandriya, Konotop
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