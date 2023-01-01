Ukrayna ordusu Andriyivka köyünü kurtardı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Andriyivka köyünün kurtarıldığını açıkladı.
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Andriyivka köyü üzerindeki hakimiyetine ilişkin bilgi verildi.
"Güçlerimiz ele geçirilen sınırlara yerleşiyorlar"
Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, dün sosyal medya paylaşımında, Rus ordusu ile çatışmalar esnasında Ukrayna birliklerinin Donetsk bölgesinde Bahmut yönünde ilerlediğini belirterek, Andriyivka köyünün kontrol altına alındığına ilişkin açıklamada bulunmuştu.
Malyar, daha sonra köyün kurtarılamadığını, Rus güçleriyle şiddetli çatışmaların sürdüğünü bildirmişti.