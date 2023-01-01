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Dünya

Ukrayna ordusu Andriyivka köyünü kurtardı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Donetsk bölgesindeki Andriyivka köyünün kurtarıldığını bildirdi. Genelkurmay tarafından yapılan açıklamada, "Savunma güçleri saldırı eylemleri sırasında Donetsk bölgesindeki Andriyivka'yı kurtardı. Düşman insan gücü ve ekipman açısından önemli kayıplar verdi, güçlerimiz ele geçirilen sınırlara yerleşiyorlar." denildi.

09:46 . 15/09/2023 Cuma
AA
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Andriyivka köyünün kurtarıldığını açıkladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Andriyivka köyünün kurtarıldığını açıkladı.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Andriyivka köyü üzerindeki hakimiyetine ilişkin bilgi verildi.

"Güçlerimiz ele geçirilen sınırlara yerleşiyorlar"

Açıklamada
, "Savunma güçleri saldırı eylemleri sırasında Donetsk bölgesindeki Andriyivka'yı kurtardı. Düşman insan gücü ve ekipman açısından önemli kayıplar verdi, güçlerimiz ele geçirilen sınırlara yerleşiyorlar."
ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, dün sosyal medya paylaşımında, Rus ordusu ile çatışmalar esnasında Ukrayna birliklerinin Donetsk bölgesinde Bahmut yönünde ilerlediğini belirterek, Andriyivka köyünün kontrol altına alındığına ilişkin açıklamada bulunmuştu.

Malyar, daha sonra köyün kurtarılamadığını, Rus güçleriyle şiddetli çatışmaların sürdüğünü bildirmişti.



#Ukrayna
#Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı
#Andriyivka köyü
35 dakika önce
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