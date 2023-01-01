Ukrayna ordusu Andriyivka köyünü kurtardı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’dan ilhak ettiği 4 bölgede yapılan yerel seçimlerin hiçbir hukuki geçerliliğinin olmadığını ifade etti. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’dan yapılan açıklamada, "Ukrayna’nın uluslararası alanda tanınan topraklarının bir bölümünde son yapılan ’seçimlerin’ hiçbir hukuki geçerliliği yoktur" ifadeleri kullanıldı.