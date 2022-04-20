Dünya Ukrayna açıkladı Rus ordusu 20 bin 900 askerini kaybetti
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Ukrayna açıkladı: Rus ordusu 20 bin 900 askerini kaybetti

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 20 bin 900 asker, 171 uçak, 150 helikopter ve 815 tankını kaybettiği belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Ukrayna: Rus ordusu 20 bin 900 asker, 171 uçak, 150 helikopter ve 815 tankını kaybetti
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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-20 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 20 bin 900 asker öldürüldü, Ruslara ait 171 uçak, 150 helikopter, 815 tank, 2 bin 87 zırhlı araç, 391 top, 136 roketatar sistemi ve 67 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri bin 504 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 165 insansız hava aracını da kaybetti.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da bin 351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

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