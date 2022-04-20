Ukrayna açıkladı: Rus ordusu 20 bin 900 askerini kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-20 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 20 bin 900 asker öldürüldü, Ruslara ait 171 uçak, 150 helikopter, 815 tank, 2 bin 87 zırhlı araç, 391 top, 136 roketatar sistemi ve 67 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri bin 504 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 165 insansız hava aracını da kaybetti.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da bin 351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

DÜNYA Zelenski: Bu savaşı çoktan bitirebilirdik

DÜNYA Ukraynalı komutan dünya liderlerine seslendi: Yardım edin bunlar son saatlerimiz olabilir