Dünya Ukraynalı komutan dünya liderlerine seslendi Yardım edin bunlar son saatlerimiz olabilir
AVRUPA

Ukraynalı komutan dünya liderlerine seslendi: Yardım edin bunlar son saatlerimiz olabilir

Rusya’nın 57. güne giren Ukrayna işgalinde çatışmaların en yoğun olduğu Mariupol kentindeki bir Ukraynalı komutan, yayınladığı videoda ölümün eşiğine geldiklerini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil dünya liderlerinden yardım istedi.

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Haber Merkezi Diğer
Ukraynalı komutan dünya liderlerine seslendi: Yardım edin bunlar son saatlerimiz olabilir
Ukraynalı komutan

Ukrayna'da haftalardır Rusya'nın kuşatması altında olan ve her an düşebileceği söylenen liman kenti Mariupol'de bir Ukraynalı komutan, Facebook hesabında bu sabah yayınladığı videoda dünyaya yardım çağrısında bulundu.

  • Videoya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'i, ABD Başkanı Joe Biden'ı ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı etiketleyen 36. Tugay komutanlarından Sergiy Volina, “Bunlar son günlerimiz hatta son saatlerimiz olabilir” dedi.

Mariupol'deki Azovstal metalürji fabrikasına sığındıklarını anlatan Ukraynalı komutan, Rus ordusunun her konuda kendilerinden çok üstün olduğunu kaydetti. Volina, çok sayıda Ukrayna askerinin yaralı olduğunu ve aralarında sivillerin de bulunduğunu belirtti.

Ukraynalı komutan, “Tüm dünya liderlerinden yardım istiyoruz. Buradan çıkmamız ve üçüncü bir ülkeye götürülmemiz için destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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RUSYA TESLİM OLMA ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Rusya dün gece Mariupol'deki Ukraynalı askerlere silahlarını bırakarak teslim olma çağrısını yinelemişti. Rusya Savunma Bakanlığı, “Bir kez daha Kiev yönetimini sağduyu sergileyerek militanlara anlamsız direnişe son verme ve insani koridor üzerinden çıkma emrini vermeye çağırıyoruz” açıklamasında bulunmuştu.

  • Başkent Kiev çevresinden çekilerek güçlerini Ukrayna'nın doğusunda kısmen ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Donbas'a yığan Rusya, dün Donbas'ta büyük bir taarruz başlatmıştı.

Bölgede bulunan Mariupol kenti, Rusya açısından büyük stratejik öneme sahip. Rusya kenti ele geçirirse hem Azak Denizi'nde tam kontrol sağlayacak hem de 2014'te ilhak ettiği Kırım ile doğuda Moskova destekli ayrılıkçı güçlerin büyük oranda kontrol ettiği Donbas'ı birbirine bağlayacak.

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