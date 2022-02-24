Dünya Ukrayna Rusya, Belarus sınırı tarafından da saldırdı
AVRUPA

Ukrayna: Rusya, Belarus sınırı tarafından da saldırdı

Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’nın, Rusya ve Belarus sınırı tarafından Rusya’nın saldırısına uğradığı belirtildi.

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Haber Merkezi DHA
Ukrayna: Rusya, Belarus sınırı tarafından da saldırdı - Rusyanın Ukraynaya askeri müdahalesi başladı
Görüntülerde, Senkivka-Velesivka bölgesinde Rus tanklarının sınırı geçtiği görüldü.

Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 05.00 sıralarında Ukrayna’nın, Rusya ve Belarus sınırı tarafından Rusya’nın saldırısına uğradığı belirtildi.

DHA

Saldırıda, sınır birlikleri ve kontrol noktalarının topçu, ağır teçhizat ve hafif silahlarla hedef alındığı ve bunun Luhansk, Sumy, Kharkiv, Chernihiv ve Zhytomyr bölgelerinde gerçekleştiği ifade edildi.

DHA

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Senkivka-Velesivka bölgesinde Rus tanklarının sınırı geçtiği görüldü.

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Rusya ve Ukrayna’nın askeri kapasiteleri ne boyutta?
FOTOĞRAF 30
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Dünyanın gözü Ukrayna ve Rusya’ya çevrildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başladı. Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmeler yaşanırken, Rusya ve Ukrayna'nın askeri güç dengesi merak ediliyor. Rusya ve Ukrayna'nın askeri güç dengesi nedir? İşte Ukrayna askeri gücü ve Rusya askeri gücü karşılaştırması...
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ASKERİ HARCAMALAR (DOLAR)<br><br>Rusya: 61,7 Milyar<br>Ukrayna: 5,9 Milyar<br>
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GSYH'YE ORANI<br><br>Rusya: Yüzde 4,3<br>Ukrayna: Yüzde 4,1<br>
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AKTİF PERSONEL<br><br>Rusya: 850 bin<br>Ukrayna: 250 bin<br>
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REZERV PERSONEL<br><br>Rusya: 250 bin<br>Ukrayna: 250 bin<br>
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TANK<br><br>Rusya: 12 bin 420<br>Ukrayna: 2 bin 596<br>
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ZIRHLI ARAÇ<br><br>Rusya: 30 bin 122<br>Ukrayna: 12 bin 303<br>
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SALDIRI UÇAĞI<br><br>Rusya: 739<br>Ukrayna: 29<br>
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SAVAŞ UÇAĞI<br><br>Rusya: 772<br>Ukrayna: 69<br>
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HELİKOPTER<br><br>Rusya: 2 bin + <br>Ukrayna: 60<br>
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FIRKATEYN<br><br>Rusya: 11<br>Ukrayan: 1<br>
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MUHRİP<br><br>Rusya: 15<br>Ukrayna: 0<br>
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UÇAK GEMİSİ<br><br>Rusya: 1<br>Ukrayna: 0<br>
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DENİZALTI<br><br>Rusya: 70<br>Ukrayna: 0<br>
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NÜKLEER SAVAŞ BAŞLIĞI<br><br>Rusya: 4 bin 490<br>Ukrayna: 0<br>
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Rusya ve Ukrayna’nın askeri kapasiteleri ne boyutta?
Dünyanın gözü Ukrayna ve Rusya'ya çevrildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başladı. Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmeler yaşanırken, Rusya ve Ukrayna'nın askeri güç dengesi merak ediliyor. Rusya ve Ukrayna'nın askeri güç dengesi nedir? İşte Ukrayna askeri gücü ve Rusya askeri gücünün karşılaştırması...


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Bölgeden gelen ilk görüntüler.​
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​Rus rublesi ve borsasında kayıplar artıyor.
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​Metro istasyonları doldu.

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