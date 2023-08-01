Ukrayna savaşın yakında tamamen Rusya topraklarına taşınacağını iddia etti

"Moskova, hızla tam teşekküllü bir savaşa alışıyor ve bu savaş yakında tamamen 'savaşın yazarlarının' topraklarına taşınarak onlardan tüm borçları tahsil edecek. Rusya'da bundan sonra yaşanacak her şey nesnel bir tarihi süreçtir. Daha fazla tanımlanamayan İHA'lar, daha fazla çöküşler, daha fazla iç çatışmalar, daha fazla savaşlar olacak."