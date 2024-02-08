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Dünya

Ukrayna Savunma Bakanı Umerov ordu yönetimini değiştirme kararı aldıklarını duyurdu

Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, ordu yönetimini değiştirme kararı aldıklarını duyurdu

19:45 - 8/02/2024 Perşembe
AA

Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, ordu yönetimini değiştirme kararı aldıklarını duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

#Ukrayna
#Ordu
#Savunma
1 saat önce
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