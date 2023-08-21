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Ukrayna ve İsveç'ten kritik 'CV90'kararı: Rusya'yı kızdıracak adım

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, CV90 zırhlı muharebe araçlarını İsveç ile beraber üreteceklerini duyurdu. Bu karara Moskova'nın ne tepki vereceği ediliyor.

09:18 . 21/08/2023 Pazartesi
AA
Arşiv

Arşiv

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bir dizi ziyaretler için geldiği İsveç’in başkenti Stockholm’de, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüştü. Görüşme sonrası ikili basın toplantısı düzenledi.

İsveç’te olmaktan büyük onur duyduğunu aktaran Zelenski, Ukrayna’ya verdiği destek için İsveç halkına ve yetkililere teşekkür etti.

Askeri anlaşmaya dikkat çekti

Zelenski, İsveç ile yaptıkları askeri anlaşmaya dikkati çekerek, "CV90 zırhlı muharebe araçlarını İsveç ile beraber üreteceğiz. Ukrayna’da imal edilecek CV90 zırhlı araçlarını en kısa sürede piyasaya sürmek için çalışacağız." dedi.

İsveç’in NATO üyeliğini desteklemeye devam ettiklerini de vurgulayan Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptıkları görüşmelerde bu konuyu gündeme getirdiğini aktardı.

İsveç Başbakanı Kristersson da Ukrayna’ya bugüne kadar toplam 2 milyon 200 bin euro tutarında askeri savunma yardımı gönderdiklerini belirterek Ukrayna’ya verilen askeri desteğin son dilimi olarak Leopard tanklarını da teslim ettiklerini sözlerine ekledi.

Kristersson, Ukrayna’ya CV90 zırhlı muharebe aracı vereceklerini duyururken araçların, Ukrayna’da üretimi ve bakımı içinde anlaşma imzaladıklarını belirtti.



#Ukrayna
#Volodimir Zelenski
#İsveç
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