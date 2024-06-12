Ukrayna Zirvesi öncesi Zelenski'den Suudi Arabistan'a ziyaret

Ukrayna Güvenlik Servisi, geçtiğimiz günlerde Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne hizmet ettiklerini ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye suikast hazırlığında olduğu iddia edilen iki albayın gözaltına alındığını duyurmuştu. Söz konusu gelişme sonrası Ukrayna Devlet Güvenlik Dairesi'nde görevli iki albay tutuklanmıştı. Bunun üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin, yayınlandığı kararnameyle Ukrayna Devlet Güvenlik Dairesi Başkanı Serhii Rud'u görevden aldığı bildirildi.