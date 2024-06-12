Ukrayna Zirvesi öncesi Zelenski'den Suudi Arabistan'a ziyaret

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Suudi Arabistan'a düzenlediği sürpriz ziyaret çerçevesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.
Zelenski, Suudi Arabistan'a sürpriz ziyaret düzenledi. Cidde kentine gelen Zelenski, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Görüşme hakkında detay paylaşılmadı.
Destek turuna çıktı
Zelenski, 15-16 Haziran'da İsviçre'de yapılması planlanan Ukrayna Zirvesi öncesinde destek toplamak amacıyla birçok ülkeyi ziyaret etti.