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Dünya

Ukrayna Zirvesi öncesi Zelenski'den Suudi Arabistan'a ziyaret

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, 15-16 Haziran'da İsviçre'de yapılması planlanan Ukrayna Zirvesi öncesinde Suudi Arabistan'a ziyaret düzenledi. Cidde kentine gelen Zelenski, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Görüşme hakkında detay paylaşılmazken, Ukrayna lideri Ukrayna Zirvesi öncesinde destek toplamak amacıyla birçok ülkeyi ziyaret etmişti.

21:00 - 12/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 21:11 - 12/06/2024 Çarşamba
IHA
Muhammed bin Selman - Vladimir Zelenski (Foto: Arşiv)
Muhammed bin Selman - Vladimir Zelenski (Foto: Arşiv)

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Suudi Arabistan'a düzenlediği sürpriz ziyaret çerçevesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Zelenski, Suudi Arabistan'a sürpriz ziyaret düzenledi. Cidde kentine gelen Zelenski, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Görüşme hakkında detay paylaşılmadı.

Destek turuna çıktı

Zelenski, 15-16 Haziran'da İsviçre'de yapılması planlanan Ukrayna Zirvesi öncesinde destek toplamak amacıyla birçok ülkeyi ziyaret etti.



#Vladimir Zelenski
#Suudi Arabistan
#Muhammed bin Selman
#Ukrayna Zirvesi
32 dakika önce
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