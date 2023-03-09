Ukrayna'da büyük çaplı füze saldırısı: Çok sayıda şehirde patlamalar meydana geldi

Ukrayna'nın Odessa Bölge Valisi Maksim Marçenko ise Telegram hesabından yaptığı açıklamasında şunları kaydetti: "Büyük çaplı füze saldırısı sonucunda, füzeler bölgenin enerji altyapısı ve konut binaları vuruldu. Neyse ki can kaybı olmadı."