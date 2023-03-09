|
Reklam
Reklam
Dünya

Ukrayna'da büyük çaplı füze saldırısı: Çok sayıda şehirde patlamalar meydana geldi

Ukrayna'da başkent Kiev başta olmak üzere çok sayıda bölgeden peş peşe patlama haberleri gelirken ülke genelinde hava saldırısı alarmı verildi.

08:15 . 9/03/2023 Perşembe
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, "Başkentin Holosiyiv semtinde patlamalar var. Daha fazla detay sonra." ifadelerini kullandı.


Ukrayna'nın diğer bölgelerinde de patlama sesleri duyuldu

Öte yandan Harkiv Valisi Oleg Sinegubov da Rus güçlerinin Harkiv şehri ve bölgesine saldırılar düzenlediğini duyurdu.


Sinegubov açıklamasında, "Düşman, şehre ve bölgeye yaklaşık 15 saldırı düzenledi. Kritik altyapı nesneleri yine işgalcilerin hedef alanı altındadır." dedi.


Ukrayna'nın Odessa Bölge Valisi Maksim Marçenko ise Telegram hesabından yaptığı açıklamasında şunları kaydetti: "Büyük çaplı füze saldırısı sonucunda, füzeler bölgenin enerji altyapısı ve konut binaları vuruldu. Neyse ki can kaybı olmadı."

Ukrayna'nın birçok bölgesinde saatler boyunca hava saldırısı alarmı devam etti.



#Kiev
#parlama
#savaş
#Ukrayna
34 dakika önce
default-profile-img
Ukrayna'da büyük çaplı füze saldırısı: Çok sayıda şehirde patlamalar meydana geldi
Bursa'da deprem: İstanbul ve diğer çevre illerden de hissedildi
Gürcistan'da parlamento binasını kuşatmaya çalışan göstericiler emniyet güçlerince dağıtıldı
Kenevir yetiştiriciliği Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tabi olacak
FED endişeli: Piyasalar diken üstünde
EYT'lilere 9 bin TL'lik promosyon fırsatı: İşte bankaların sunduğu son rakamlar
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.