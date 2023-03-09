Ukrayna'da büyük çaplı füze saldırısı: Çok sayıda şehirde patlamalar meydana geldi

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Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, "Başkentin Holosiyiv semtinde patlamalar var. Daha fazla detay sonra." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Harkiv Valisi Oleg Sinegubov da Rus güçlerinin Harkiv şehri ve bölgesine saldırılar düzenlediğini duyurdu.
Sinegubov açıklamasında, "Düşman, şehre ve bölgeye yaklaşık 15 saldırı düzenledi. Kritik altyapı nesneleri yine işgalcilerin hedef alanı altındadır." dedi.
Ukrayna'nın birçok bölgesinde saatler boyunca hava saldırısı alarmı devam etti.