Ukrayna’da halk Rus tanklarının önünü kesti.

Ukrayna halkı ülke genelinde Rus askerlerine karşı direnmeye devam ederken, Rus tankının önünü kesen onlarca kişi, milli marşlarını okudu.

"BURAYI TERK EDİN"



Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı Ukrayna’ya yönelik saldırılar devam ederken, Ukrayna ordusunun yanı sıra halk da elinden geldiğince Ruslara karşı direnişini sürdürüyor. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde Ukrayna halkının, Rusya’ya ait tankların önünü kesip askerleri şehirden kovma çabaları kaydedildi. Rus askerlerine hitaben konuşan vatandaşlar, "Bütün bunlar ne için? Neden geldiniz? Burası bizim terk edin burayı" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA MİLLİ MARŞINI OKUDULAR



Çernihiv kentinde ise bir araya gelen onlarca kişi, Rus tanklarının önünü keserek askerlere karşı Ukrayna Milli Marşı’nı okudu.

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OYNAT 00:59 Ukrayna'dan ayrılmak isteyenler Romanya sınırında uzun araç kuyrukları oluşturdu Rusya'nın Ukrayna saldırıları devam ederken ülkeden ayrılan Ukraynalılar, Romanya sınırında kilometrelerce uzun araç kuyrukları oluşturdu.



Ukraynalı sivillerin ülkeden kaçışları devam ediyor. Çatışmaların yoğun şekilde devam ettiği bir çok kentten yola çıkan siviller sınır bölgelerine akın ediyor.

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