Dünya Ukraynada halk Rus tanklarının önünü kesti
AVRUPA

Ukrayna’da halk Rus tanklarının önünü kesti

Ukrayna halkı ülke genelinde Rus askerlerine karşı direnmeye devam ederken, Rus tankının önünü kesen onlarca kişi, milli marşlarını okudu.

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Haber Merkezi İHA
Ukrayna’da halk Rus tanklarının önünü kesti
Ukrayna’da halk Rus tanklarının önünü kesti.

Ukrayna halkı ülke genelinde Rus askerlerine karşı direnmeye devam ederken, Rus tankının önünü kesen onlarca kişi, milli marşlarını okudu.

"BURAYI TERK EDİN"


Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı Ukrayna’ya yönelik saldırılar devam ederken, Ukrayna ordusunun yanı sıra halk da elinden geldiğince Ruslara karşı direnişini sürdürüyor. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde Ukrayna halkının, Rusya’ya ait tankların önünü kesip askerleri şehirden kovma çabaları kaydedildi. Rus askerlerine hitaben konuşan vatandaşlar, "Bütün bunlar ne için? Neden geldiniz? Burası bizim terk edin burayı" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA MİLLİ MARŞINI OKUDULAR


Çernihiv kentinde ise bir araya gelen onlarca kişi, Rus tanklarının önünü keserek askerlere karşı Ukrayna Milli Marşı’nı okudu.

Ukrayna’da halk Rus tankının önünü keserek milli marş okudu
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Ukrayna’da halk Rus tankının önünü keserek milli marş okudu
Ukrayna halkı ülke genelinde Rus askerlerine karşı direnmeye devam ederken, Rus tankının önünü kesen onlarca kişi, milli marşlarını okudu.


Ukrayna'dan ayrılmak isteyenler Romanya sınırında uzun araç kuyrukları oluşturdu
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Ukrayna'dan ayrılmak isteyenler Romanya sınırında uzun araç kuyrukları oluşturdu
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Rusya Harkov'da bölge yönetim binasını vurdu
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Rusya Harkov'da bölge yönetim binasını vurdu
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Ukraynada seferberlik

Ukrayna'da seferberlik

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Halk Rus tanklarının önünü kesti

Halk Rus tanklarının önünü kesti

Ukraynalıların ​askerleri şehirden kovma çabaları böyle kaydedildi.
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